¡A disfrutar al aire libre! Así será el clima del domingo Día de la Madre

La primavera empieza a mostrar su cara más intensa en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo, Día de la Madre, será el anticipo de una semana con temperaturas casi veraniegas que se harán sentir en gran parte del territorio bonaerense.

En el cierre del fin de semana, se espera un domingo con cielo parcialmente nublado, vientos del norte y del este, y sin pronóstico de lluvias, ideal para disfrutar al aire libre.

Las temperaturas rondarán entre los 12° y los 22°, marcando el inicio de una tendencia ascendente que se extenderá durante toda la semana.

📅 Pronóstico extendido para la provincia

Lunes 20 de octubre: el viento norte comenzará a dominar, impulsando un aumento térmico con mínimas de 14° y máximas de 25°. El cielo presentará algunas nubes, pero sin chances de lluvia.

el viento norte comenzará a dominar, impulsando un aumento térmico con mínimas de 14° y máximas de 25°. El cielo presentará algunas nubes, pero sin chances de lluvia. Martes 21 de octubre: se intensificará la nubosidad, aunque el calor seguirá en aumento. Se prevé una mínima de 16° y una máxima de 27°, típica de los primeros calores primaverales.

se intensificará la nubosidad, aunque el calor seguirá en aumento. Se prevé una mínima de 16° y una máxima de 27°, típica de los primeros calores primaverales. Miércoles 22 y jueves 23 de octubre: jornadas muy cálidas, con abundante nubosidad, sin precipitaciones a la vista y temperaturas máximas cercanas a los 29°, con sensación térmica que podría superar los 30°.

Así, el territorio bonaerense se prepara para una semana marcada por el sol, el aire cálido y el anticipo del verano.

Los especialistas recomiendan hidratarse bien, usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.