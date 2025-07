¿Ya no se necesita visa para Estados Unidos? Lo que tenés que saber para viajar desde Argentina

Viajar a Estados Unidos sin visa es una posibilidad que genera expectativa entre los argentinos, especialmente tras los recientes anuncios sobre la reincorporación de Argentina al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP). En este artículo, te explicamos la situación actual, los requisitos para viajar sin visa, y qué podés hacer mientras el proceso se concreta. Toda la información está actualizada a octubre de 2025, con base en fuentes oficiales y anuncios recientes.

¿Es cierto que ya no se necesita visa para viajar a Estados Unidos?

El 28 de julio de 2025, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmaron una declaración de intención con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para iniciar el proceso de incorporación de Argentina al Visa Waiver Program (VWP). Este acuerdo marca un paso clave para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin tramitar una visa tradicional, utilizando en su lugar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).

Sin embargo, Argentina aún no está oficialmente en el VWP. El proceso requiere que el país cumpla con estrictos requisitos de seguridad y una tasa de rechazo de visas menor al 3%. Aunque se espera que el beneficio pueda implementarse antes de fin de 2025, no hay una fecha confirmada, y los argentinos todavía necesitan una visa B1/B2 para viajar a menos que tengan otra nacionalidad elegible.

¿Quiénes pueden viajar a Estados Unidos sin visa en 2025?

Mientras Argentina no forme parte del VWP, los ciudadanos argentinos solo pueden viajar sin visa si cumplen con estas condiciones:

Doble nacionalidad : Si tenés un pasaporte válido de uno de los 42 países incluidos en el VWP (como España, Italia, Chile o Japón), podés solicitar un ESTA en lugar de una visa.

: Si tenés un pasaporte válido de uno de los 42 países incluidos en el VWP (como España, Italia, Chile o Japón), podés solicitar un ESTA en lugar de una visa. Pasaporte biométrico : El pasaporte debe tener un chip de seguridad (identificable por un ícono rectangular con un círculo en la tapa) y una validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida prevista de Estados Unidos.

: El pasaporte debe tener un chip de seguridad (identificable por un ícono rectangular con un círculo en la tapa) y una validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida prevista de Estados Unidos. Estancia máxima de 90 días: El viaje debe ser por turismo o negocios, y no podés trabajar ni estudiar a largo plazo.

Países incluidos en el Programa de Exención de Visa

A octubre de 2025, los países que forman parte del VWP son:

País País País Alemania Eslovenia Luxemburgo Andorra España Malta Australia Estonia Mónaco Austria Finlandia Noruega Bélgica Francia Nueva Zelanda Brunéi Grecia Países Bajos Chile Hungría Polonia Corea del Sur Irlanda Portugal Croacia Islandia Qatar Dinamarca Italia Reino Unido Eslovaquia Japón San Marino Singapur Suecia Suiza Taiwán República Checa Liechtenstein

Nota: Qatar se incorporó al VWP en diciembre de 2024, siendo el primer país del Golfo en el programa.

Restricciones para usar el VWP

Incluso con un pasaporte de un país del VWP, no podés usar el ESTA si:

Viajaste a Cuba después del 12 de enero de 2021, o a Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria o Yemen después de marzo de 2011.

después del 12 de enero de 2021, o a después de marzo de 2011. Tenés antecedentes penales, enfermedades transmisibles o historial de deportaciones.

Sos ciudadano de alguno de los países mencionados anteriormente.

Tu solicitud de visa o ESTA fue rechazada previamente.

¿Cómo tramitar el ESTA si calificás?

Si tenés un pasaporte de un país del VWP, debés solicitar el ESTA antes de viajar. Acá te detallamos los pasos:

Ingresá al sitio oficial: Completá el formulario en https://esta.cbp.dhs.gov/ con tus datos personales, información del pasaporte y detalles del viaje. Pagá la tarifa: El costo es de USD 21 (USD 4 por procesamiento y USD 17 por autorización), pagadero con tarjeta de crédito o débito. Esperá la aprobación: La autorización suele aprobarse en minutos, pero tramitala al menos 72 horas antes del viaje. Validez del ESTA: Es válido por 2 años o hasta que expire tu pasaporte, permitiendo múltiples entradas de hasta 90 días cada una.

Importante: El ESTA no garantiza la entrada. Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) deciden al llegar a Estados Unidos.

¿Qué hacer si solo tenés ciudadanía argentina?

Si no tenés doble nacionalidad, necesitarás tramitar una visa B1/B2 para viajar a Estados Unidos. Esta visa, usada para turismo, negocios o tratamientos médicos, permite estancias de hasta 180 días. A continuación, te explicamos el proceso actualizado a 2025:

Pasos para solicitar la visa B1/B2

Completar el formulario DS-160: Ingresá a https://ceac.state.gov/ y llená el formulario en línea con información personal, laboral y del viaje. Guardá el número de confirmación. Pagar la tarifa: El costo es de USD 185, pagadero en pesos o dólares en efectivo, o con tarjeta de crédito internacional. Programar la cita: Agendá una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a través del sistema de citas en línea (https://ais.usvisa-info.com/). Desde el 2 de mayo de 2025, el código de confirmación del DS-160 debe coincidir con el registrado en el sistema de citas. Asistir a la entrevista: Llevá tu pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el recibo de pago y documentos adicionales, como itinerario de viaje o reservas hoteleras. Algunas renovaciones pueden eximirte de la entrevista. Esperar el procesamiento: La visa se entrega en 7 a 10 días hábiles tras la entrevista.

Documentos necesarios

Pasaporte vigente : Con al menos 6 meses de validez desde la fecha de ingreso a Estados Unidos.

: Con al menos 6 meses de validez desde la fecha de ingreso a Estados Unidos. Foto : De 5×5 cm, fondo blanco, tomada de frente, sin accesorios. Se carga una versión digital en el DS-160 y se entrega una física en la entrevista.

: De 5×5 cm, fondo blanco, tomada de frente, sin accesorios. Se carga una versión digital en el DS-160 y se entrega una física en la entrevista. Documentos opcionales :

: Itinerario de viaje con fechas y destinos.

Reservas de hoteles o carta de invitación si te alojás con familiares o amigos.

Comprobantes de solvencia económica (extractos bancarios, recibos de sueldo).

¿Cuándo podría Argentina entrar al VWP?

La incorporación de Argentina al VWP depende de cumplir con requisitos como:

Tasa de rechazo de visas menor al 3% : En 2024, Argentina tuvo una tasa de 8,9%, un desafío significativo.

: En 2024, Argentina tuvo una tasa de 8,9%, un desafío significativo. Pasaportes biométricos : Todos los ciudadanos deben tener pasaportes electrónicos con chip de seguridad.

: Todos los ciudadanos deben tener pasaportes electrónicos con chip de seguridad. Cooperación en seguridad : Intercambio de datos biométricos y antecedentes penales con Estados Unidos.

: Intercambio de datos biométricos y antecedentes penales con Estados Unidos. Reciprocidad : Permitir el ingreso de estadounidenses sin visa por 90 días.

: Permitir el ingreso de estadounidenses sin visa por 90 días. Aprobación del Departamento de Seguridad Nacional: Confirmar que Argentina no representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

Aunque Argentina ha avanzado en la emisión de pasaportes biométricos y la cooperación internacional, la tasa de rechazo de visas sigue siendo un obstáculo. Si todo progresa favorablemente, el beneficio podría implementarse antes de fin de 2025, pero no hay garantías.

Recomendaciones para viajar a Estados Unidos

Seguro de viaje : Los costos médicos en Estados Unidos son altos (una consulta básica puede costar USD 200-300 ). Contratá un seguro para estar cubierto.

: Los costos médicos en Estados Unidos son altos (una consulta básica puede costar ). Contratá un seguro para estar cubierto. Itinerario claro : Prepará un itinerario detallado para demostrar que tu viaje es temporal y que regresarás a Argentina.

: Prepará un itinerario detallado para demostrar que tu viaje es temporal y que regresarás a Argentina. Global Entry : Si viajás frecuentemente, considerá el programa Global Entry (USD 100 por 5 años) para agilizar el ingreso, aunque no exime de la visa o el ESTA.

: Si viajás frecuentemente, considerá el programa (USD 100 por 5 años) para agilizar el ingreso, aunque no exime de la visa o el ESTA. Evitá errores en la solicitud: Mentir o presentar documentos falsos puede resultar en la denegación permanente de la visa o el ESTA.

¿Qué pasa si intentás viajar sin visa o con una visa vencida?

Si no calificás para el VWP y no tenés una visa B1/B2 válida, no podrás ingresar a Estados Unidos. Las antiguas visas Burroughs (de validez indefinida) ya no son válidas, y debés renovarlas. Intentar ingresar con una visa vencida o sin autorización resultará en la denegación de entrada en el puerto de ingreso.

Para estar al tanto de los avances sobre la incorporación de Argentina al VWP, consultá fuentes oficiales como el sitio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina (ar.usembassy.gov) o el Departamento de Estado (travel.state.gov). Si planeás viajar pronto, asegurate de tramitar la visa B1/B2 con tiempo o verificá si calificás para el ESTA con otra nacionalidad.