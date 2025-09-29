Whatsapp sumó nuevas funciones que transforman la experiencia de los usuarios: Fotos en movimiento y más

Denisse Helman
whatsapp

La aplicación de mensajería más usada del mundo continúa incorporando herramientas que buscan facilitar la comunicación y, al mismo tiempo, darle un toque más creativo a las interacciones. Las últimas novedades están orientadas tanto a mejorar la productividad como a enriquecer la forma en que compartimos momentos y recuerdos en el chat.

Live Photos y fotos en movimiento

Entre las actualizaciones más destacadas aparece la posibilidad de enviar Live Photos en iOS y fotos en movimiento en Android. Estas imágenes no se limitan a un cuadro fijo, sino que incluyen sonido y movimiento, pareciéndose a pequeños clips que capturan mejor la esencia de una escena.

Starlink en Argentina: rebaja del 20% en antenas y nuevos precios en los abonos
Mirá también:

Starlink en Argentina: rebaja del 20% en antenas y nuevos precios en los abonos

Este recurso ofrece:

  • Mayor expresividad en los chats
  • Secuencias cortas acompañadas de audio
  • Recuerdos más vívidos y cercanos a la realidad

Temas de chat personalizados con Meta AI

WhatsApp ahora permite crear temas de chat únicos impulsados por inteligencia artificial. Con la integración de Meta AI, los usuarios pueden personalizar la estética de sus conversaciones más allá de los clásicos colores o fondos.

Esto hace posible:

  • Ajustar la apariencia del chat a gustos o estados de ánimo
  • Diseñar fondos originales para aniversarios, celebraciones o temporadas festivas
  • Reflejar intereses personales a través de imágenes y estilos generados por IA

Fondos generados por inteligencia artificial para fotos y videollamadas

Otra innovación está en la creación de fondos únicos mediante IA. Esta función permite elegir escenarios virtuales en videollamadas, fotos y videos sin recurrir a pantallas verdes ni accesorios externos.

Con esta opción podés:

  • Ubicarte en paisajes, ciudades o entornos de fantasía
  • Crear imágenes y videos con fondos personalizados directamente en el chat
  • Aportar dinamismo y originalidad a tu comunicación diaria

Nuevos paquetes de stickers

El uso de stickers sigue creciendo como forma rápida de transmitir emociones o situaciones. La app lanzó paquetes como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones, que suman más diversidad y color a las conversaciones.

Características principales:

  • Diseños pensados para distintos estados de ánimo
  • Posibilidad de descargarlos fácilmente desde la app
  • Chats grupales y personales más expresivos y divertidos

Mejoras en la búsqueda de grupos

Uno de los problemas frecuentes es recordar el nombre de un grupo. Ahora, la actualización permite buscar un grupo escribiendo el nombre de un contacto que participe en él.

De esta forma, la pestaña Chats muestra todos los grupos en común con esa persona, facilitando la recuperación de conversaciones importantes sin necesidad de recorrer el historial completo.

Escaneo de documentos desde android

WhatsApp incorporó en Android una herramienta integrada para escanear documentos, ya disponible en iOS. Con la cámara del celular podés digitalizar rápidamente cualquier papel y enviarlo desde el chat.

La función posibilita:

  • Escanear y recortar documentos sin usar apps externas
  • Enviar trámites, recibos o tareas escolares en pocos segundos
  • Optimizar la gestión de papeles urgentes directamente desde la aplicación
Samsung relanza su Plan Canje y prueba nuevas funciones en electrodomésticos inteligentes
Mirá también:

Samsung relanza su Plan Canje y prueba nuevas funciones en electrodomésticos inteligentes
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento AUH bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Octubre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
Descuentos de Cuenta DNI se mantienen durante julio en supermercados y ferias del país
Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: Todos los beneficios del mes
Provincia
bono jubilados anses
Bono para jubilados ANSES en Octubre 2025: Todo lo que necesitás saber
Anses
pasajes tren
Tren a Mar del Plata temporada 2025/2026: horarios, precios y restricciones por obras
Turismo
avioneta miramar
Tragedia aérea en Miramar: Murió una mujer al no abrirse su paracaídas durante un salto
Provincia
clima calor primavera verano
La primavera comienza a sentirse con fuerza: Semana ideal para disfrutar al aire libre
Provincia
Primavera inicia con temperaturas en ascenso: Anticipan un último trimestre caluroso
Provincia

Más leídas