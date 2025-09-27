WhatsApp suma una nueva herramienta que cambia la forma de comunicarse entre idiomas

La mensajería instantánea es parte del día a día de millones de personas en todo el mundo. Cada actualización trae consigo funciones que buscan mejorar la experiencia y adaptarse a las necesidades de los usuarios, especialmente en un contexto cada vez más globalizado donde hablar distintos idiomas es una ventaja clave.

Traducción de mensajes en tiempo real: cómo funciona en WhatsApp

Meta lanzó una función de traducción dentro de WhatsApp que permite traducir mensajes sin salir de la aplicación. Para utilizarla, solo es necesario mantener presionado el mensaje recibido y seleccionar la opción “Traducir”.

Algunos puntos destacados de esta novedad:

En Android , la herramienta está disponible en 6 idiomas y permite activar la traducción automática de hilos completos .

, la herramienta está disponible en 6 idiomas y permite activar la . En iPhone , funciona con 19 idiomas y la compañía confirmó que se agregarán más próximamente.

, funciona con 19 idiomas y la compañía confirmó que se agregarán más próximamente. Se puede usar en chats individuales, grupos y actualizaciones de canales , lo que amplía su alcance.

, lo que amplía su alcance. Todas las traducciones se realizan en el propio dispositivo, garantizando que WhatsApp no pueda ver el contenido.

Privacidad y expansión futura del traductor en WhatsApp

Meta subrayó que la privacidad sigue siendo una prioridad. Como las traducciones no pasan por servidores externos, se mantiene la confidencialidad de las conversaciones.

La empresa también adelantó que planea una expansión progresiva en idiomas y funciones, con el objetivo de que WhatsApp se vuelva más inclusivo para personas que interactúan en diferentes partes del mundo.

Qué funciones poco conocidas podés aprovechar en WhatsApp

Además de la nueva opción de traducción, la app cuenta con funciones útiles que no todos conocen:

Enviarse mensajes a uno mismo , ideal para guardar notas, recordatorios o enlaces.

, ideal para guardar notas, recordatorios o enlaces. Destacar mensajes importantes para acceder a ellos fácilmente más adelante.

para acceder a ellos fácilmente más adelante. Fijar hasta tres chats en la parte superior de la pantalla.

en la parte superior de la pantalla. Silenciar grupos por el tiempo que quieras.

por el tiempo que quieras. Cambiar el fondo de pantalla en cada conversación individualmente.

Estas opciones ayudan a personalizar la aplicación y a mejorar la organización diaria.

Qué opciones existen para traducir textos de forma rápida y precisa

Aunque WhatsApp incorpora su propio traductor, existen otras alternativas populares para traducciones inmediatas:

Google Translate : gratuito, con más de 100 idiomas, traducción de documentos, páginas web y funciones mediante cámara, voz o escritura.

: gratuito, con más de 100 idiomas, traducción de documentos, páginas web y funciones mediante cámara, voz o escritura. DeepL : reconocido por su precisión en textos largos y en la interpretación de matices.

: reconocido por su y en la interpretación de matices. Microsoft Translator: con integración en Office y posibilidad de traducir conversaciones en tiempo real.

También hay aplicaciones móviles y extensiones de navegador que permiten traducir correos, mensajes o fragmentos de texto directamente desde la pantalla, facilitando la comunicación sin importar el idioma.