VTV 2026: Por qué rechazan a 4 de cada 10 autos y los nuevos controles en luces y frenos

Arrancó el 2026 y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se ha convertido en el primer obstáculo del año para miles de conductores argentinos. Las estadísticas de las plantas verificadoras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son contundentes: casi el 40% de los vehículos no aprueba en el primer intento.

Más allá del deterioro general del parque automotor por la crisis económica y el costo de los repuestos, los técnicos han afilado el lápiz en dos puntos críticos de seguridad: el sistema de iluminación y la eficacia de frenado. Ya no basta con que “las luces prendan” o el auto “frene”. La tecnología de medición actual detecta fallas invisibles que antes pasaban desapercibidas.

A continuación, te detallamos qué están revisando exactamente este año y cómo evitar ser parte de ese 40% que se vuelve a casa con el certificado de “Rechazado” o “Condicional”.

El “filtro” de las luces: No es solo cambiar la bombita

Históricamente, tener una luz quemada era motivo de observación. En 2026, el control es mucho más técnico debido a la proliferación de tecnologías no homologadas. El principal enemigo de la VTV este año son las conversiones a LED no autorizadas.

El problema de los Kits LED: Si tu auto vino de fábrica con luces halógenas y le instalaste un kit LED (esas luces blancas muy potentes), hay posibilidad de que te rechacen. ¿Por qué? Porque la óptica del auto está diseñada para una bombilla halógena; al poner un LED, el haz de luz se dispersa incorrectamente, encandilando al conductor que viene de frente y perdiendo profundidad de visión. El luxómetro de la VTV detecta esta dispersión inmediatamente.

Alineación y Simetría: No revisan solo intensidad. Las máquinas miden la alineación horizontal y vertical del haz. Si cambiaste una óptica por un choque y no la calibraron, el auto no pasa.

Opacidad de las ópticas: Los plásticos "quemados" o amarillentos por el sol que reducen la luminosidad son causa directa de rechazo este año, ya que disminuyen drásticamente la visión nocturna.

Frenos: El detalle invisible que no perdona

El frenómetro de rodillos es la máquina que más dolores de cabeza está causando. Muchos conductores creen que sus frenos están bien porque el auto se detiene, pero la VTV busca el equilibrio.

Lo que se controla rigurosamente en 2026 es el desequilibrio de fuerzas entre ruedas de un mismo eje. Si al pisar el freno, la rueda izquierda frena con una fuerza significativamente distinta a la derecha (generalmente se tolera hasta un 30% de diferencia), el vehículo se desestabiliza en una frenada de pánico, pudiendo trompear. Esto es motivo de rechazo inmediato.

Otros puntos críticos en frenos:

Ovalidad de discos y tambores: Si el pedal vibra o la aguja del frenómetro oscila, indica que los discos están deformados u ovalados.

Eficacia del freno de mano: Ya no es un adorno. Debe ser capaz de bloquear las ruedas o mantener el vehículo frenado con una eficacia relativa específica según el peso del auto.

Novedades y Tarifas 2026: CABA vs. Provincia

El bolsillo también juega su partido. Las tarifas se actualizaron fuertemente para este enero de 2026. Es vital saber dónde tenés radicado el auto, ya que los costos y reglas difieren.

Provincia de Buenos Aires (PBA)

En territorio bonaerense, el aumento se sentirá con fuerza desde el 16 de enero. La tarifa para vehículos livianos (hasta 2.500 kg) será de $97.000. Si tu VTV es rechazada, tenés un plazo (generalmente 60 días) para reparar el defecto y volver a verificar sin cargo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

En Capital Federal, el costo para autos es algo menor, oscilando los $63.000, pero las reglas de exención cambiaron para beneficiar a los autos más nuevos:

¡Atención! Si tu auto está radicado en CABA y tiene menos de 4 años de antigüedad (o menos de 64.000 km), estás exento de hacer la VTV. Si tiene entre 4 y 7 años (y menos de 84.000 km), la vigencia de la oblea es de 2 años.

¿Cuánto cuesta la multa por VTV vencida en 2026?

El riesgo de no hacerla es altísimo comparado con el costo del trámite. En la Ciudad de Buenos Aires, la multa por tener la VTV vencida o nunca realizada se mide en Unidades Fijas (UF). A valores de 2026, la sanción puede superar los $300.000, además de la posible retención de la licencia de conducir.

Circular con la oblea vencida no solo es ilegal, sino que ante un siniestro vial, las compañías de seguros pueden rechazar la cobertura, dejándote expuesto a juicios millonarios.

Consejo final antes de ir a la planta

Para no formar parte de ese “40% rechazado”, realizá un pre-chequeo en tu taller de confianza una semana antes. Pedí específicamente que revisen: la alineación de los faros, el estado de las lámparas (incluida la de la patente), el desgaste de los neumáticos y, fundamentalmente, que suban el auto al banco de pruebas para medir la diferencia de frenado entre ruedas. Invertir en esa revisión previa es más barato que perder tiempo y dinero en una segunda verificación.