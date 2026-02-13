Atención: Qué pasará con la VTV, los Peajes y las Nuevas Licencias en la Provincia de Buenos Aires

El escenario vial argentino ha entrado en una fase de confusión sin precedentes. Mientras desde la Casa Rosada se anuncian cambios históricos que prometen liberar a los conductores de trámites tediosos, eliminar vencimientos y reducir los costos de circulación, la realidad al cruzar la Avenida General Paz o transitar las rutas bonaerenses es diametralmente opuesta. Para los millones de automovilistas que circulan por la Provincia de Buenos Aires, esta guerra de normativas ha generado una incertidumbre paralizante: ¿Ya no hay que renovar el registro? ¿La VTV dejó de ser obligatoria? La falta de claridad está costando millones de pesos en multas sorpresivas.

A continuación, desglosamos con un análisis exhaustivo el choque definitivo entre la desregulación que impulsa el Gobierno Nacional y el férreo sostenimiento del status quo por parte del gobierno bonaerense, revelando qué proyectos están a punto de cambiar las reglas del juego y qué es lo que verdaderamente rige hoy.

El Choque de Modelos: Desregulación Nacional vs. Status Quo Bonaerense

La actual administración nacional ha puesto en marcha un plan de desburocratización agresivo bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo es claro: eliminar la recaudación sistemática sobre el automovilista y facilitar la circulación. Sin embargo, el tránsito y la seguridad vial son materias no delegadas totalmente a la Nación, lo que otorga a cada provincia autonomía legislativa.

En este contexto, la Provincia de Buenos Aires ha decidido no adherir a las normativas flexibilizadoras de la Nación. El Ejecutivo provincial sostiene que los controles presenciales son pilares innegociables para garantizar la seguridad en rutas que, paradójicamente, a menudo presentan un estado crítico de infraestructura. Esta colisión de intereses ha transformado a la provincia en un territorio donde los anuncios nacionales carecen de validez legal práctica, dejando a los conductores expuestos a severas sanciones si asumen que la desregulación ya está en marcha.

Licencias de Conducir: ¿Carnet Vitalicio o Renovación Obligatoria?

El punto de mayor fricción y expectativa es, sin dudas, el futuro de la licencia de conducir.

La iniciativa Nacional: Propone un cambio de paradigma absoluto. Establece que la licencia para conductores particulares (categorías autos y motos) sea vitalicia y sin fecha de vencimiento impresa . El ciudadano solo debería revalidar su aptitud mediante la presentación digital de un certificado médico y una declaración jurada cada cinco años, eliminando el trámite presencial arancelado en las oficinas de tránsito.

Propone un cambio de paradigma absoluto. Establece que la licencia para conductores particulares (categorías autos y motos) sea . El ciudadano solo debería revalidar su aptitud mediante la presentación digital de un certificado médico y una declaración jurada cada cinco años, eliminando el trámite presencial arancelado en las oficinas de tránsito. La postura de la Provincia de Buenos Aires: Rechaza de plano esta modificación. Para el gobierno bonaerense, el examen presencial visual, psicológico y teórico-práctico (en algunos casos) es insustituible.

¿Qué rige hoy en territorio bonaerense?

Todo conductor con domicilio en la provincia debe continuar renovando su licencia de formato físico exactamente igual que siempre. Quien circule con un registro vencido, confiando en los anuncios nacionales de “carnet vitalicio”, será considerado un infractor grave.

El Futuro de la VTV: Entre la Eliminación y la Recaudación

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el segundo gran frente de batalla. Mientras a nivel nacional se fomenta la flexibilización de estos controles, en la Provincia de Buenos Aires la exigencia se mantiene firme, generando un fuerte malestar social debido a los incrementos tarifarios recientes y las dificultades para conseguir turnos.

Ante esta situación, la oposición política en la Legislatura bonaerense ha presentado una batería de proyectos que buscan desarmar el sistema actual. Los ejes de estos proyectos legislativos son:

Eliminación total del sistema: Algunos bloques proponen derogar la obligatoriedad de la VTV, argumentando un afán puramente recaudatorio que no se refleja en el mantenimiento del asfalto.

Algunos bloques proponen derogar la obligatoriedad de la VTV, argumentando un afán puramente recaudatorio que no se refleja en el mantenimiento del asfalto. Extensión de plazos para 0km: Proyectos que exigen pasar de los actuales 2 años de gracia a un mínimo de 5 años para vehículos nuevos antes de su primera revisión.

Proyectos que exigen pasar de los actuales 2 años de gracia a un mínimo de 5 años para vehículos nuevos antes de su primera revisión. Validez extendida: Iniciativas para que la verificación, una vez aprobada, tenga una duración de 24 meses en lugar de los 12 meses actuales.

A pesar de la fuerte presión ciudadana, ninguno de estos proyectos ha logrado avanzar. El oficialismo provincial mantiene bloqueado el debate en comisiones, asegurando que el sistema de plantas concesionadas continuará operando sin alteraciones.

Peajes y Rutas: La Promesa del Libre Tránsito que Aún No Llega

El esquema de rutas concesionadas administradas por AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) también está en el ojo de la tormenta. Existen expedientes legislativos impulsados por la oposición que buscan:

Implementación obligatoria del sistema Free Flow: Lectura inteligente de patentes sin barreras físicas para agilizar el tránsito, especialmente en los corredores hacia la Costa Atlántica.

Lectura inteligente de patentes sin barreras físicas para agilizar el tránsito, especialmente en los corredores hacia la Costa Atlántica. Levantamiento de barreras por demoras: Leyes que exijan el paso libre y gratuito automático cuando las filas superen los 100 metros o los 3 minutos de espera.

Leyes que exijan el paso libre y gratuito automático cuando las filas superen los 100 metros o los 3 minutos de espera. Suspensión de cobro por obras: Proyectos que prohíben cobrar peaje en tramos de ruta que se encuentren en reparación o con calzada reducida.

Actualmente, estos cambios son promesas estancadas. Las cabinas manuales tradicionales siguen siendo la norma, y los aumentos tarifarios se aplican de manera constante atados a los índices de inflación.

Comparativa Práctica: ¿A qué debe atenerse el conductor?

Para evitar caer en la trampa de la desinformación, el automovilista debe comprender las diferencias entre lo que se debate en los medios nacionales y lo que la policía vial bonaerense exige en un control de ruta.

Trámite / Control Anuncio del Gobierno Nacional Realidad Vigente en Provincia de Buenos Aires Vencimiento de Licencia Eliminación (Carnet Vitalicio). Renovación presencial obligatoria según fecha del plástico. Control Médico Envío de certificado digital y declaración jurada. Examen in situ en los centros municipales de tránsito. Obligatoriedad VTV Tendencia a la suspensión de la exigencia. Exigencia total y excluyente para circular. Vehículos 0KM (VTV) Sin definiciones restrictivas a corto plazo. Obligatoria a partir de los 2 años de patentamiento. Sistema de Peajes Privatización y apertura del sistema. Monopolio estatal provincial (AUBASA) con cabinas tradicionales.

Multas y Sanciones Vigentes en 2026: Lo que Debes Pagar Hoy

El desconocimiento de la ley provincial no exime de su cumplimiento, y el costo de confundir los anuncios nacionales con la normativa local es altísimo. Las multas están atadas al valor de la Unidad Fija (UF), equivalente al precio del litro de nafta de mayor octanaje, lo que genera cifras sancionatorias que pueden desestabilizar la economía de cualquier familia.

Conducir sin la VTV o con la VTV rechazada: La multa oscila entre las 300 y 1.000 UFs. En la práctica, esto representa sanciones que superan largamente el medio millón de pesos, además de la retención preventiva del registro de conducir.

La multa oscila entre las 300 y 1.000 UFs. En la práctica, esto representa sanciones que superan largamente el medio millón de pesos, además de la retención preventiva del registro de conducir. Circular con la Licencia vencida: Penado con montos que van desde las 100 a las 300 UFs, sumado a la prohibición absoluta de continuar manejando el vehículo desde el momento del control.

Penado con montos que van desde las 100 a las 300 UFs, sumado a la prohibición absoluta de continuar manejando el vehículo desde el momento del control. Falta de seguro automotor vigente: Sanciones de hasta 300 UFs y posible secuestro del rodado hasta regularizar la situación.

En conclusión, hasta que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires no apruebe formalmente las modificaciones impulsadas por la oposición, el conductor bonaerense está atado a las normativas de siempre. Asumir que los cambios nacionales ya aplican en la provincia es el camino más rápido y seguro hacia una multa millonaria.