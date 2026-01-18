Voucher Educativo 2026: la verdad sobre el cobro en enero y la confusión con la Ayuda Escolar

Ante la falta de anuncios oficiales, crecen las dudas sobre la continuidad del subsidio a las cuotas de colegios privados. Te explicamos qué pasa con el pago de enero, las diferencias con la Ayuda Escolar Anual y qué tenés que hacer para no perderte las novedades del Ministerio de Capital Humano.

El inicio del 2026 trajo consigo una pregunta recurrente entre miles de familias argentinas: ¿se cobra el Voucher Educativo en enero? Después de un ciclo 2025 donde esta herramienta fue clave para aliviar el bolsillo de la clase media en la educación privada, el silencio oficial sobre su continuidad en el nuevo año genera incertidumbre.

Si revisás tu cuenta bancaria o entrás a Mi ANSES buscando el depósito, es probable que no encuentres movimientos recientes bajo este concepto. A continuación, desglosamos la situación actual, separamos los rumores de los hechos y te contamos qué prestación sí está confirmada para el inicio de clases.

¿Se paga el Voucher Educativo en enero 2026?

Hasta la fecha de hoy, no hay una confirmación oficial por parte de la Secretaría de Educación ni del Ministerio de Capital Humano sobre el pago de una cuota del Voucher Educativo correspondiente a enero de 2026.

Es fundamental entender cómo funcionó el programa:

Ciclo 2025: El beneficio fue planteado como una medida temporal. Los pagos estaban programados para cubrir hasta la cuota de diciembre de 2025.

Situación actual: Al haber finalizado el cronograma del año pasado, el pago de enero está en evaluación. No existe, al momento de esta publicación, una resolución en el Boletín Oficial que extienda automáticamente el programa para el ciclo lectivo 2026 o para los meses de verano.

Dato clave: Si cobraste hasta diciembre, eso marcaba el fin de la primera etapa del programa. Para volver a cobrar en 2026, el Gobierno debería lanzar una nueva convocatoria de inscripción o anunciar una prórroga, algo que todavía no sucedió.

La gran confusión: Voucher vs. Ayuda Escolar Anual

Uno de los errores más comunes en estos días es confundir el Voucher Educativo con la Ayuda Escolar Anual. Son dos prestaciones distintas y es vital que sepas diferenciarlas para reclamar lo que te corresponde.

Característica Voucher Educativo Ayuda Escolar Anual Objetivo Subsidiar parte de la cuota mensual del colegio. Cubrir gastos de inicio de clases (útiles, uniformes). Frecuencia Mensual (durante la vigencia del programa). Se paga una sola vez al año. Destinatarios Familias con hijos en escuelas privadas (75% subvención). Titulares de AUH y SUAF con hijos escolarizados. Estado 2026 Sin confirmar (a la espera de anuncios). Confirmada (se paga generalmente en marzo).

Ayuda Escolar 2026: Lo que sí está confirmado

Mientras esperamos novedades sobre los vouchers, la Ayuda Escolar Anual 2026 ya está en marcha administrativa. ANSES confirmó que el pago se realizará, como es habitual, de manera masiva en el mes de marzo para quienes hayan presentado el Certificado de Escolaridad a tiempo.

¿Qué tenés que saber sobre este cobro?

Monto: El valor se actualizará semanas antes del inicio de clases, pero se espera un ajuste respecto al 2025.

El valor se actualizará semanas antes del inicio de clases, pero se espera un ajuste respecto al 2025. Requisito: Haber cargado el certificado escolar (formulario PS 2.68) en Mi ANSES o la app antes del 31 de diciembre pasado.

Haber cargado el certificado escolar (formulario PS 2.68) en Mi ANSES o la app antes del 31 de diciembre pasado. Si no lo presentaste: Podés hacerlo ahora, pero el cobro no será automático en marzo, sino que demorará unos 60 días tras la presentación.

¿Qué va a pasar con los colegios privados este año?

Si el Gobierno decide relanzar los Vouchers Educativos para el ciclo lectivo 2026, es probable que la convocatoria se abra entre febrero y marzo, alineada con el inicio de las clases.

Los analistas estiman que, de renovarse, se mantendrían condiciones similares a las anteriores:

Colegios con 75% o más de aporte estatal .

. Tope de ingresos familiares (actualizado según los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Cuotas mensuales que no superen un monto máximo establecido.

Pasos a seguir para las familias

Ante este escenario de “espera”, la recomendación es la cautela y la organización. No confíes en mensajes de WhatsApp o redes sociales que prometen inscripciones ya abiertas; suelen ser estafas para robar datos.

Tu hoja de ruta para las próximas semanas:

Mantené tus datos actualizados: Ingresá a Mi ANSES y verificá que tu CBU y los datos de tus hijos estén correctos. Si hay nuevo voucher, usarán esa base de datos. Chequeá la Ayuda Escolar: Asegurate de tener el certificado escolar cargado para garantizar al menos ese ingreso en marzo. Consultá fuentes oficiales: Revisá periódicamente argentina.gob.ar o el sitio de Capital Humano. Si hay “Voucher 2026”, se anunciará allí primero.

El 2026 arranca con incertidumbre para la economía familiar escolar. Por ahora, el “cobro de enero” del voucher no es una realidad confirmada, pero la situación es dinámica y podría haber novedades antes del primer timbre de entrada.