Potenciar Trabajo en 2026: qué pasa con el plan, cuánto se cobra y cómo saber si seguís activo

En Argentina, mucha gente todavía lo busca como “Potenciar Trabajo”, pero el esquema cambió y eso generó confusión: hay beneficiarios que cobran con normalidad, otros que aparecen reasignados, y otros que directamente no encuentran información clara. En enero de 2026, la clave es entender a qué programa te pasaron, cómo chequearlo con tu CUIL y qué hacer si el pago no impacta.

Potenciar Trabajo ya no existe como tal: qué lo reemplazó

El ex Potenciar Trabajo fue reorganizado en dos líneas principales. La reasignación se realiza para quienes ya eran titulares, sin necesidad de inscribirse de cero:

Volver al Trabajo : orientado a empleabilidad, formación y reinserción laboral.

: orientado a empleabilidad, formación y reinserción laboral. Programa de Acompañamiento Social: orientado a sostén y acompañamiento de hogares en mayor vulnerabilidad.

Por eso, hoy muchos movimientos bancarios o consultas ya no figuran con el nombre “Potenciar Trabajo”, aunque el beneficio continúe bajo otra denominación.

Cuánto se cobra en enero 2026: monto publicado

La información oficial vigente sostiene que el beneficio mensual continúa en $78.000 para las líneas que reemplazaron al Potenciar Trabajo, con características similares de pago mensual (salvo situaciones particulares o actualizaciones comunicadas por los organismos responsables).

Importante: si en tu cuenta aparece una descripción distinta o el nombre cambió, no significa necesariamente que hayas dejado de cobrar: puede estar acreditándose bajo la nueva línea asignada.

Cómo saber si estás en Volver al Trabajo o en Acompañamiento Social

Para evitar vueltas, conviene hacer estos chequeos:

Verificación por CUIL : en el sistema de empleo se puede confirmar si estás incluido en Volver al Trabajo .

: en el sistema de empleo se puede confirmar si estás incluido en . Consulta de acreditación : si no figurás en Volver al Trabajo, es posible que tu asignación esté en Acompañamiento Social (sobre todo si venías del esquema anterior).

: si no figurás en Volver al Trabajo, es posible que tu asignación esté en (sobre todo si venías del esquema anterior). Revisar movimientos bancarios: muchas veces el depósito entra con otra etiqueta o concepto, por el cambio de programa.

Guía rápida: a qué corresponde cada programa

Programa Enfoque Qué mirar para confirmarlo Volver al Trabajo Empleabilidad, formación, herramientas para reinserción laboral Verificación por CUIL en el sistema de empleo y estado del beneficio Acompañamiento Social Sostén y acompañamiento para hogares en situación de vulnerabilidad Estado del beneficio, acreditación y situación asignada

Fecha de cobro en enero 2026: qué mirar si no acreditó

En enero, suelen circular fechas estimadas de acreditación por bancos y terminación de DNI, pero lo más importante es mirar el dato real: si el movimiento impactó o no en tu cuenta. Si no aparece:

Revisá si tu banco acredita en horarios diferentes (a veces entra de madrugada o por tandas).

Chequeá que tu cuenta esté activa y a tu nombre, y que el CBU sea el correcto.

sea el correcto. Confirmá si estás en Volver al Trabajo o en Acompañamiento Social.

Qué hacer si no cobraste: checklist rápido

Paso 1: Confirmá si figurás dentro de Volver al Trabajo con tu CUIL.

Confirmá si figurás dentro de con tu CUIL. Paso 2: Si no figurás, revisá tu situación como posible beneficiario de Acompañamiento Social .

Si no figurás, revisá tu situación como posible beneficiario de . Paso 3: Mirá tu homebanking y el detalle de movimientos: el pago puede entrar con un nombre distinto al que estabas acostumbrado.

Mirá tu homebanking y el detalle de movimientos: el pago puede entrar con un nombre distinto al que estabas acostumbrado. Paso 4: Si cobraste pero te aparece descuento o débito asociado, revisá si estás vinculado al Monotributo Social o a algún componente administrativo que corresponda según tu situación.

Preguntas que más se repiten en enero 2026

“¿Tengo que hacer algún trámite para seguir cobrando?”

En general, quienes venían del ex Potenciar Trabajo fueron reasignados a una de las dos líneas y no deberían empadronarse desde cero. Lo clave es verificar en qué programa quedaste.

“¿Puedo dejar de cobrar si consigo trabajo?”

Estos programas tienen controles y cruces de información para revisar compatibilidades. Si tu situación laboral cambia, puede impactar en la continuidad del beneficio según el tipo de alta y las condiciones vigentes.

“¿Por qué en el banco no dice ‘Potenciar Trabajo’?”

Porque el programa fue reemplazado por otras líneas y el concepto puede aparecer con otra denominación. Lo importante no es el nombre, sino si estás activo y si el pago acreditó.