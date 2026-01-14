Vouchers Educativos 2026: ¿Se renuevan? Todo lo que tenés que saber sobre la inscripción y el pago en enero

Si sos beneficiario del programa de Vouchers Educativos o estás esperando la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, es probable que tengas dudas. Entre anuncios sobre el Presupuesto 2026 y cambios en planes sociales, la información puede ser confusa. Acá te contamos la realidad al día de hoy para que sepas qué esperar en los próximos meses.

¿Siguen los Vouchers Educativos para cuotas escolares en 2026?

La respuesta rápida es que hay una intención presupuestaria, pero falta la confirmación oficial del calendario. El programa, que acompañó a miles de familias durante 2025 cubriendo el 50% de la cuota de colegios privados con subvención estatal, finalizó su ciclo formal en diciembre.

Sin embargo, el Presupuesto 2026 aprobado contempla una partida de aproximadamente $90 mil millones destinada a este fin. Aunque esto confirma la voluntad de continuar con la asistencia, el Ministerio de Capital Humano aún no ha publicado las fechas de la nueva convocatoria ni los montos actualizados para este año.

Situación del pago de Enero 2026

Muchos usuarios se preguntan si cobrarán en enero. Hasta el momento, el pago de este mes permanece en evaluación. Si cobraste hasta diciembre, te recomendamos revisar periódicamente la plataforma oficial, ya que no se ha activado una prórroga automática masiva todavía.

¡Cuidado! No confundir con el “Voucher de Capacitación”

En las noticias recientes habrás leído sobre “vouchers” relacionados con el plan Volver al Trabajo. Es fundamental que no confundas ambos programas:

Voucher Educativo (Escuelas): Es la ayuda para pagar la cuota del colegio de tus hijos (niveles inicial, primario y secundario).

Es la ayuda para pagar la cuota del colegio de tus hijos (niveles inicial, primario y secundario). Nuevo Voucher de Formación Laboral: Es una prueba piloto que comenzó en enero 2026 para beneficiarios del ex Potenciar Trabajo, destinada a pagar cursos de capacitación profesional y oficios.

Si tu interés es la ayuda para la escuela de tus hijos, las novedades sobre “capacitaciones obligatorias” o “cursos de oficios” no aplican a tu caso.

Requisitos clave: ¿Qué te van a pedir si abren la inscripción?

Aunque las condiciones pueden ajustarse por la inflación, es muy probable que se mantenga la base del reglamento anterior. Para ir preparando tu documentación, tené en cuenta los requisitos que regían hasta ahora:

Ingresos Familiares: El tope suele ser de 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El tope suele ser de 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Tipo de Escuela: Instituciones de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal .

Instituciones de gestión privada con al menos un . Cuota: El valor de la cuota no debe superar un tope específico (en 2025 se ajustaba periódicamente).

El valor de la cuota no debe superar un tope específico (en 2025 se ajustaba periódicamente). Edad: Estudiantes de hasta 18 años inclusive.

¿Qué hacer mientras esperás la confirmación?

Para no perder tiempo cuando se lance la inscripción oficial 2026, te sugerimos realizar estas acciones ahora mismo:

Actualizá datos en Mi ANSES: Verificá que tus vínculos familiares y datos de contacto estén correctos. Chequeá Mi Argentina: Asegurate de tener acceso a tu cuenta, ya que es la vía principal de comunicación y estado de solicitud. Mantené el CBU al día: Revisá que la cuenta bancaria declarada en ANSES esté activa para evitar rechazos en los pagos futuros.

Dato útil: Si tenés dudas sobre el estado actual de tu beneficio, podés ingresar a la sección “Mis Cobros” en la app Mi ANSES o verificar el estado de tu solicitud en la plataforma oficial de Vouchers Educativos con tu usuario y contraseña.