Urgente Volver al Trabajo 2026: Fecha límite de cobro, montos y el fin de la prórroga

El inicio de 2026 marca un punto de inflexión definitivo para los beneficiarios de los programas sociales en Argentina. Tras la disolución del antiguo Potenciar Trabajo y su división en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, el Ministerio de Capital Humano comienza a ejecutar la etapa final de la transición. La gran preocupación de este año no es solo el monto, sino la vigencia misma del beneficio, que tiene los días contados según la normativa actual.

La fecha de vencimiento: ¿Se termina todo en abril de 2026?

Este es el dato más crítico que debés tener en cuenta. Cuando se oficializó el traspaso de los planes mediante el Decreto 198/2024, se estableció que el programa Volver al Trabajo tendría una duración máxima de 24 meses.

Si consideramos que la implementación efectiva comenzó en abril de 2024, el plazo de dos años se cumple en abril de 2026. Hasta el día de hoy, el Gobierno no ha firmado ningún decreto que extienda este plazo de forma masiva. Esto significa que miles de titulares que no hayan conseguido empleo registrado para esa fecha podrían ver la extinción automática de su prestación. La estrategia oficial es clara: el plan no es un salario crónico, sino una ayuda temporal que está llegando a su fin administrativo.

Montos de Enero 2026: La realidad del bolsillo

Mientras la inflación acumulada sigue impactando en la canasta básica, los montos de los programas de empleo continúan desacoplados de los aumentos que perciben la AUH o las jubilaciones.

Para enero de 2026, el valor de la prestación se mantiene fijo en $78.000 para la gran mayoría de los beneficiarios. El Gobierno ha ratificado su postura de no actualizar estos montos por inflación para incentivar la salida hacia el mercado laboral formal. Tampoco se ha anunciado el pago de bonos extraordinarios ni aguinaldo de medio término para este sector.

Nuevos criterios de exclusión inmediata

Los cruces de datos se han perfeccionado y las bajas son automáticas. Para conservar el cobro hasta la fecha límite, es fundamental evitar las siguientes incompatibilidades que hoy son motivo de suspensión directa:

Movimientos migratorios: Se están cruzando datos con Migraciones en tiempo real. Viajes a países limítrofes, aunque sean cortos, pueden activar la baja.

Se están cruzando datos con Migraciones en tiempo real. Viajes a países limítrofes, aunque sean cortos, pueden activar la baja. Consumos con tarjeta: Gastos en dólares o consumos que excedan el perfil de ingresos del beneficiario (categoría de “vulnerabilidad social”).

Gastos en dólares o consumos que excedan el perfil de ingresos del beneficiario (categoría de “vulnerabilidad social”). Tenencia de automotores: La adquisición de vehículos con una antigüedad menor a 10 años.

Validación de competencias: El requisito obligatorio

Quienes pertenecen a Volver al Trabajo deben mantener una participación activa en el Portal Empleo. No alcanza con estar inscripto. El sistema exige:

1. Actualización constante del Currículum Vitae. 2. Inscripción y asistencia a los cursos de formación profesional ofrecidos. 3. Asistencia a las entrevistas laborales derivadas por la Secretaría de Trabajo.

La inasistencia injustificada a una entrevista laboral o el abandono de un curso de capacitación es causal de baja inmediata sin posibilidad de reclamo.

Prórroga del “Puente al Empleo”

Para fomentar la contratación en el sector privado antes de que expiren los plazos, sigue vigente el mecanismo de empalme. Las empresas que contraten beneficiarios de estos programas cuentan con beneficios impositivos y el titular puede transformar su plan social en una parte del sueldo registrado durante 12 meses. Si estás buscando trabajo, informar a tu potencial empleador sobre este beneficio (Decreto “Puente al Empleo”) puede ser la clave para asegurar tu contratación en blanco en este 2026.