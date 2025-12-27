Acompañamiento Social Enero 2026: Fecha de cobro confirmada, montos y el futuro del plan

El inicio de un nuevo año trae consigo la urgencia de conocer el cronograma de pagos de las prestaciones sociales, especialmente en un contexto económico desafiante. Si sos beneficiario del programa Acompañamiento Social (el plan que absorbió a los mayores de 50 años y madres de cuatro hijos del ex Potenciar Trabajo), acá tenés toda la información confirmada para enero 2026.

Mientras que otras prestaciones de ANSES como la AUH y las jubilaciones recibirán actualizaciones por inflación en enero, la situación para los titulares de programas sociales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano es diferente.

Cuándo cobro Acompañamiento Social en enero 2026

A diferencia de las asignaciones universales que se pagan según la terminación del DNI, el programa Acompañamiento Social (y también Volver al Trabajo) mantiene su esquema de pago unificado. La acreditación se realiza tradicionalmente el quinto día hábil del mes.

Considerando los feriados de Año Nuevo, el calendario bancario para enero 2026 queda configurado de la siguiente manera:

Jueves 1 de enero: Feriado Nacional (Año Nuevo).

Feriado Nacional (Año Nuevo). Viernes 2 de enero: Día hábil bancario.

Día hábil bancario. Lunes 5, Martes 6 y Miércoles 7 de enero: Días hábiles.

Por lo tanto, la fecha estimada de acreditación en tu cuenta bancaria o billetera virtual es el jueves 8 de enero de 2026.

Importante: Es fundamental que revises tu cuenta ese día. Si bien la acreditación suele ser automática, los sistemas pueden presentar demoras de hasta 24 horas.

Monto oficial: ¿Hay aumento o bono en enero?

Esta es la consulta más recurrente en los últimos días. Lamentablemente, el Gobierno Nacional ha decidido mantener el monto de la prestación congelado, una medida que se arrastra desde la creación del programa.

Para enero 2026, vas a cobrar:

Monto base: $78.000 .

. Bono o aguinaldo: No hay ningún pago extra confirmado. A diferencia de los jubilados que perciben bonos de refuerzo, los programas sociales no tienen este adicional previsto en el presupuesto actual.

El poder de compra de estos $78.000 ha sufrido una fuerte licuación inflacionaria durante todo 2025, ya que no se actualiza desde hace más de un año y medio.

Incertidumbre sobre el futuro del programa en 2026

El 2026 arranca con señales de alerta para los beneficiarios de planes sociales. Según lo establecido en decretos anteriores y en el Presupuesto, existen plazos de vencimiento para ciertos programas (como Volver al Trabajo, previsto hasta mayo de 2026).

Si bien Acompañamiento Social tiene una lógica distinta porque asiste a personas con mayor vulnerabilidad y dificultad de inserción laboral inmediata, no hay garantías de continuidad indefinida sin reempadronamientos o nuevas condiciones.

Es vital que estés atento a las notificaciones oficiales en la app Mi Argentina o a través de los canales del Ministerio de Capital Humano, ya que podrían exigirse nuevos trámites de fe de vida o actualización de datos durante el primer trimestre del año.

Cómo verificar tu cobro paso a paso

Si tenés dudas sobre si seguís activo en el programa o si te dieron de baja, podés chequearlo vos mismo desde tu celular antes de la fecha de cobro:

Ingresá a la app Mi Argentina o a Mi ANSES. Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Busca la sección “Mis Cobros”. Allí debe figurar la prestación “Acompañamiento Social” correspondiente al período Enero 2026.

Si la prestación no aparece o figura suspendida, deberás iniciar un reclamo en las oficinas de ANSES o consultar las líneas de atención del Ministerio para regularizar tu situación antes del cierre de liquidaciones de febrero.