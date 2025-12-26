Volver al Trabajo: fecha de cobro confirmada para enero 2026 y novedades sobre el monto

¿Cuándo se cobra el ex Potenciar Trabajo en el primer mes del año? Todo lo que tenés que saber sobre el calendario, el congelamiento del haber y el futuro del programa hasta mayo.

Con el inicio del año 2026, miles de beneficiarios del programa Volver al Trabajo (el plan que reemplazó al Potenciar Trabajo) aguardan la acreditación de su prestación. En un contexto de ajuste y cambios en la administración de Capital Humano, te contamos las fechas clave, el monto oficial y qué pasará con este beneficio en los próximos meses.

Volver al Trabajo Fecha de cobro: ¿Cuándo depositan en enero 2026?

A diferencia de otras prestaciones de ANSES que se rigen por la terminación del DNI, el programa Volver al Trabajo suele mantener una fecha de pago unificada para la gran mayoría de sus titulares.

Para este mes de enero, y siguiendo la modalidad habitual del quinto día hábil, la fecha de acreditación estipulada es el lunes 5 de enero de 2026.

Fecha principal de cobro: Lunes 5 de enero.

Lunes 5 de enero. Modalidad: Depósito directo en cuenta (CBU) habitual.

Depósito directo en cuenta (CBU) habitual. Atención: Si bien la fecha estándar es el día 5, en ocasiones la acreditación puede extenderse hasta las 48 horas hábiles posteriores dependiendo de la entidad bancaria.

Dato clave: No confundir con el programa Fomentar Empleo, cuyo calendario de pago para quienes cobran por ventanilla está fijado para el viernes 2 de enero. Volver al Trabajo y Fomentar Empleo son programas distintos y no son compatibles entre sí.

Monto congelado: ¿Cuánto se cobra en enero?

Una de las consultas más frecuentes es si habrá aumento o bono para comenzar el año. La respuesta oficial, lamentablemente para el bolsillo de los beneficiarios, es negativa. El Gobierno mantiene la decisión de no actualizar el monto de esta prestación, desvinculándola del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto total a cobrar: $78.000 .

. Bono extra: No hay bono confirmado para este grupo.

El poder de compra de estos $78.000 ha sufrido una fuerte licuación inflacionaria desde que se fijó este valor en 2024, manteniéndose fijo durante todo el 2025 y este inicio de 2026.

Cronograma de finalización: La fecha límite es mayo 2026

Es fundamental recordar que este programa tiene “fecha de vencimiento”. Según lo establecido por el Decreto 198/2024 y ratificado en las proyecciones presupuestarias, Volver al Trabajo dejará de existir en mayo de 2026.

El Ministerio de Capital Humano avanza en la transición hacia un sistema de “vouchers de capacitación” y formación laboral, con la intención de eliminar la intermediación y los planes sociales tradicionales. Por lo tanto, quedan pocos meses de vigencia para este beneficio en su formato actual.

Resumen de Pagos Enero 2026

Prestación Fecha de Cobro Monto Volver al Trabajo Lunes 5 de enero (estimada) $78.000 Fomentar Empleo Viernes 2 de enero (ventanilla) Según curso ($45k / $78k) Jubilados (mínima) Desde el 9 de enero $349.303 + Bono

Recomendaciones para los beneficiarios

Validación de datos: Aunque no hay nuevas inscripciones, es vital mantener tus datos de contacto actualizados en el portal Portal Empleo para no perder la continuidad del beneficio en estos últimos meses. Controlar la cuenta: Si para el martes 6 o miércoles 7 de enero no tenés el dinero acreditado, consultá en la sección “Mis Cobros” de la app Mi Argentina o en la certificación negativa de ANSES para verificar que el plan siga activo. Cursos y formación: Ante la inminente finalización del programa en mayo, se recomienda aprovechar los cursos de formación profesional que ofrece la Secretaría de Trabajo para mejorar el perfil laboral de cara al mercado privado.

Podés consultar el estado de tu beneficio y las próximas fechas oficiales directamente en los canales del Ministerio de Capital Humano o ingresando con tu CUIL a la web de ANSES.