Potenciar Trabajo (Volver al Trabajo): Fechas de cobro y montos confirmados para enero 2026

Arranca el 2026 y muchos beneficiarios de los ex programas Potenciar Trabajo (ahora divididos en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) ya están consultando cuándo se acredita el primer pago del año. Si sos titular, acá te contamos todo lo que tenés que saber para arrancar enero con la información justa: fechas, montos y la situación de los bonos.

Volver al Trabajo: ¿Cuándo cobro en enero 2026?

Como ya es habitual desde la reestructuración del Ministerio de Capital Humano, el pago no se rige por terminación de DNI, sino que se deposita a todos los beneficiarios el mismo día (o en un rango de 24 horas).

Para este mes de enero, considerando los feriados de Año Nuevo, la fecha estimada de acreditación es el quinto día hábil del mes.

Fecha de cobro estimada: Jueves 8 de enero de 2026.

Importante: Tené en cuenta que el viernes 2 de enero suele ser día hábil bancario, pero si hubiese algún asueto administrativo de último momento, la fecha podría moverse al viernes 9. Te recomendamos chequear tu cuenta a partir del día 8.

Montos: ¿Hay aumento o bono de fin de año?

Esta es la pregunta que más se repite. Lamentablemente, para este inicio de 2026 no se han anunciado bonos extra ni aguinaldo para los beneficiarios de estos programas. El Gobierno mantiene la política de congelamiento del monto base que viene aplicando desde el año pasado.

Así queda la tabla de montos para enero:

Programa Monto Enero 2026 Extras / Bonos Total a cobrar Volver al Trabajo $78.000 No aplica $78.000 Acompañamiento Social $78.000 No aplica $78.000

El monto se mantiene fijo en $78.000, sin actualizaciones por inflación por el momento.

¿Cómo saber si sigo activo en el programa?

Con los cruces de datos que realiza Capital Humano mes a mes, es fundamental que verifiques si tu beneficio sigue activo antes de la fecha de cobro. Si viajaste al exterior, compraste dólares o tuviste gastos con tarjeta de crédito que no coinciden con tu perfil, podrías haber sido dado de baja.

Pasos para verificar tu estado:

Ingresá a Mi Argentina o a Mi ANSES. Andá a la sección de “Mis Cobros”. Buscá la liquidación correspondiente al período Enero 2026.

Si te figura el monto, el pago está confirmado. Si no ves nada, es posible que estés en proceso de revisión. En ese caso, podés realizar el reclamo a través del sitio oficial de Capital Humano o llamando al 130.

Recordatorio: Volver al Trabajo vs. Acompañamiento Social

Aunque la mayoría ya conoce el cambio, nunca está de más recordar en qué grupo estás, ya que los requisitos de permanencia son distintos:

Volver al Trabajo: Para personas de 18 a 49 años. El foco está en la capacitación y la búsqueda laboral. Tenés que validar tus datos y actividades en el Portal Empleo regularmente.

Para personas de 18 a 49 años. El foco está en la capacitación y la búsqueda laboral. Tenés que validar tus datos y actividades en el regularmente. Acompañamiento Social: Para mayores de 50 años o madres de cuatro hijos o más. Este grupo tiene un enfoque más asistencial y no requiere la misma contraprestación laboral inmediata, pero sí controles de salud y educación en el caso de tener menores a cargo.

¿Qué pasa si consigo un trabajo en blanco?

Si conseguís un empleo formal (“en blanco”) en este arranque de año, no perdés el plan automáticamente. El sistema actual permite compatibilizar el programa con un trabajo registrado siempre que el sueldo no supere ciertos topes (3 Salarios Mínimos). Esto es clave para que te animes a agarrar ese laburo sin miedo a quedarte sin la ayuda de golpe.

Lo que tenés que hacer ahora

Si sos titular de Volver al Trabajo, entrá hoy mismo al Portal Empleo y asegurate de tener tu CV actualizado y tus cursos validados. Mantener la actividad en el portal es la mejor forma de “blindar” tu cobro para los próximos meses y evitar suspensiones sorpresivas.