Viernes no laborable con frío: ¿Cómo estará el fin de semana?

Francisco Díaz
frio5

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este viernes, jornada no laborable con fines turísticos, se presentará con bajas temperaturas y buen tiempo en gran parte del territorio bonaerense.

El pronóstico para hoy y los próximos días en la Provincia de Buenos Aires se detalla a continuación, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

🔹 Viernes frío pero soleado: se esperan mínimas de 2°C y máximas de 12°C, con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado por la noche.
🔹 Sábado con cambios: aunque se prevé un leve repunte térmico, la inestabilidad dirá presente. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y mañana, con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 13°C.
🔹 Domingo del Día del Niño: el clima se mantendrá estable, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de 9°C a 16°C, ideales para actividades bajo techo o paseos cortos.

El descenso térmico registrado en las últimas jornadas se mantendrá, por lo que se recomienda abrigo adecuado, especialmente para quienes viajen por el interior provincial en este fin de semana largo.

El SMN recuerda que las condiciones podrían variar, por lo que se recomienda seguir los partes oficiales actualizados.

