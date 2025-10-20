Vergonzoso: volcó un camión con cerdos y la ruta se convirtió en una carnicería

Una situación tan insólita como lamentable se vivió este lunes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 179, en jurisdicción del partido de Chacabuco, cuando un camión que transportaba cerdos volcó tras despistar y terminó en la banquina, a unos 15 metros de la cinta asfáltica.

Por causas que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó acostado sobre uno de sus laterales. Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Policía Comunal y una ambulancia del SAME, que asistió al conductor, quien —afortunadamente— no sufrió heridas de gravedad.

Sin embargo, lo más vergonzoso ocurrió minutos después del siniestro: decenas de personas se acercaron en autos, camionetas y motos, no para ayudar, sino para robar los animales que habían sobrevivido al vuelco. Muchos de los cerdos lograron salir de la jaula y comenzaron a correr por los campos cercanos, mientras los oportunistas los cazaban y cargaban en sus vehículos sin ningún tipo de control ni respeto por la situación.

Vecinos que pasaban por el lugar registraron la escena bochornosa y enviaron imágenes que muestran cómo, lejos de ofrecer asistencia, varios individuos aprovechaban el accidente para saquear la carga del camión.

Este hecho vuelve a abrir el debate sobre la falta de empatía, humanidad y respeto que se observa en algunos episodios de tránsito, donde la tragedia o el accidente se convierte en una oportunidad para el aprovechamiento personal.