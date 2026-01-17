Venta de Shell en Argentina: Qué pasará con las estaciones de servicio

Una noticia sacude el mercado de combustibles y genera incertidumbre entre los conductores argentinos: Raízen, la empresa que controla la red de estaciones de servicio Shell en el país, ha puesto en venta su operación local. Si sos cliente habitual de la marca o usuario de la app Shell Box, es fundamental entender qué hay detrás de esta decisión y cómo podría afectar tu día a día en el surtidor.

En este artículo analizamos a fondo la situación actualizada al 16 de enero de 2026, quiénes son los posibles compradores y qué garantías existen sobre la calidad del combustible que cargás en tu vehículo.

Por qué se vende Shell en Argentina

Para comprender el cambio, primero hay que aclarar quién es el dueño actual. Desde 2018, la marca Shell en Argentina no es operada directamente por la casa matriz global Royal Dutch Shell, sino por Raízen, una empresa de capitales brasileños (joint venture entre Shell y el grupo Cosan). Esta compañía adquirió la refinería de Dock Sud y la red de comercialización hace casi ocho años.

La decisión de venta, confirmada por fuentes del sector energético a comienzos de 2026, responde principalmente a una necesidad financiera de la casa matriz en Brasil. Raízen busca “hacer caja” y desprenderse de activos para aliviar sus propias deudas y reenfocar su estrategia de negocios en otros mercados. No se trata de una quiebra de la operación argentina, que sigue siendo rentable y estratégica, sino de una reestructuración del dueño brasileño.

Ver también: Mapa de radares 2026: dónde están las nuevas cámaras en Ruta 2 y 11 que ya emiten multas millonarias

Quiénes son los candidatos a comprar la red

La “joya” que está en venta incluye la refinería de Dock Sud (la segunda más importante del país), la planta de lubricantes y una red de más de 800 estaciones de servicio. La operación se valúa por encima de los 1.000 millones de dólares. Según los últimos reportes del mercado, hay nombres de peso en la puja:

Vitol: Es uno de los mayores “traders” (comerciantes) de energía del mundo. Tienen la espalda financiera para una operación de este calibre y buscan activos de refinación para consolidar su presencia global.

Es uno de los mayores “traders” (comerciantes) de energía del mundo. Tienen la espalda financiera para una operación de este calibre y buscan activos de refinación para consolidar su presencia global. Mercuria: Otro gigante del comercio de commodities que, asociado con capitales locales (se menciona al grupo del empresario José Luis Manzano), aparece como un competidor firme.

Empresas que sonaron inicialmente, como Trafigura (dueña de las estaciones Puma) o CGC, parecen haber perdido terreno en esta etapa final de negociaciones.

Ver también: Adiós a la VTV en Provincia de Buenos Aires: avanza el proyecto para eliminarla por completo

¿Desaparece la marca Shell de las estaciones?

Esta es la mayor preocupación de los usuarios: ¿Cambiará el cartel amarillo y rojo? La respuesta más probable es que no. En este tipo de transacciones, el valor principal del negocio no es solo la refinería, sino la potencia de la marca Shell, que es sinónimo de calidad y confianza para el consumidor argentino.

Al igual que ocurrió cuando Raízen compró el negocio en 2018, se espera que el nuevo dueño firme un contrato de licencia de marca. Esto significa que las estaciones seguirán luciendo el logo de la concha marina, vendiendo combustibles V-Power y manteniendo los estándares internacionales de la petrolera anglo-holandesa, aunque la administración y el capital detrás sean diferentes.

Qué pasará con Shell Box y los beneficios

La fidelización de clientes es el activo más cuidado en estas transiciones. El programa Shell Box, que permite canjear puntos por descuentos y productos, está profundamente integrado en el sistema de ventas. En casos anteriores de fusiones y adquisiciones en el sector (como la venta de las estaciones Petrobras o Esso en su momento), los programas de puntos suelen mantenerse o migrar respetando los saldos acumulados de los usuarios para evitar una fuga de clientes hacia la competencia (YPF o Axion).

El futuro del precio de la nafta

Independientemente de quién sea el nuevo dueño, el precio del combustible en Argentina se rige por variables macroeconómicas: el valor del dólar oficial, el precio internacional del barril de crudo (Brent) y los impuestos a los combustibles líquidos. El cambio de manos de la empresa no debería implicar, por sí mismo, un aumento desmedido o una baja abrupta en los precios de surtidor, ya que el nuevo operador deberá competir en un mercado donde YPF sigue siendo el actor dominante que marca la referencia de precios.

Un cambio de dueños, no de calidad

La venta de las operaciones de Shell en Argentina es una noticia de alto impacto empresarial, pero diseñada para ser una transición suave para el consumidor. Si las negociaciones avanzan como se espera durante este primer trimestre de 2026, verás un cambio en los papeles corporativos, pero tu estación de servicio de confianza, la calidad de la nafta V-Power y tus puntos Shell Box deberían seguir operando con normalidad. Mantendremos actualizada esta información a medida que se confirme el comprador final.