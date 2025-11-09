Una discusión de tránsito terminó en tragedia en Azul: murió un motociclista y detuvieron al camionero

Una pelea callejera derivó en una tragedia este sábado en la localidad bonaerense de Azul. Un motociclista de 46 años murió tras ser embestido por un camión remolque luego de una discusión en plena vía pública. El conductor del camión quedó detenido y fue imputado por homicidio culposo.

El hecho ocurrió durante la mañana sobre la calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, en la zona céntrica de la ciudad. La víctima, identificada como Diego Maximiliano Marianache, circulaba en una Motomel 150 cc cuando mantuvo un fuerte cruce verbal con el chofer del camión, un Iveco Daily 70-16 manejado por Miguel José Mele, de 58 años.

Según la denuncia policial, luego de la discusión el camionero persiguió al motociclista y lo encerró con el remolque. La maniobra provocó que la moto impactara contra un árbol, causando la muerte inmediata de Marianache debido a las graves lesiones.

Cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa: la pelea, el avance del camión detrás de la moto y el choque. Las imágenes serán incorporadas a la causa, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2, bajo la investigación del fiscal David Carballo.

Peritos técnicos analizaron el camión y descartaron fallas mecánicas que pudieran haber generado el accidente. La hipótesis principal apunta a una maniobra del conductor tras la discusión.

El camionero permanece detenido mientras la justicia define su situación procesal y continúa recolectando pruebas y declaraciones de testigos que presenciaron el hecho.

