Últimas noticias sobre la Paritaria de Estatales Nacionales: Oferta del Gobierno y tensión gremial en Diciembre 2025

El cierre del año 2025 llega con novedades cruciales para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. En las últimas horas, el Gobierno Nacional ha delineado su oferta final para la paritaria de diciembre, generando un escenario de fuerte tensión entre los sindicatos y el Ejecutivo. A continuación, te detallamos los montos, los bonos y la postura de los gremios.

¿Cuál es la oferta del Gobierno para Diciembre 2025?

Según fuentes cercanas a la negociación y reportes gremiales recientes, el Gobierno ha presentado una propuesta de cierre para la paritaria estatal nacional que consiste en dos puntos clave:

Aumento salarial del 2%: Se aplicaría sobre los salarios de diciembre.

Se aplicaría sobre los salarios de diciembre. Bono de fin de año de $50.000: Se trataría de una suma fija, por única vez, no remunerativa.

Esta propuesta busca cerrar la pauta salarial del último mes del año, en un contexto donde la inflación de noviembre marcó un 1,1% y el IPC de octubre fue del 2,5%, manteniendo la política de ajustes salariales moderados que ha caracterizado a la gestión actual.

La reacción de los gremios: ATE vs. UPCN

La oferta ha profundizado la grieta entre los dos gremios mayoritarios del sector público:

Rechazo total de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, ha rechazado de plano la propuesta, calificándola de “miserable”. En un comunicado reciente, Aguiar advirtió que la medida busca “arruinarle la Navidad a los estatales”.

¿Qué exige ATE?

Un ingreso mínimo de $2.000.000 para cubrir la canasta básica.

para cubrir la canasta básica. Una suma fija permanente de $400.000 .

. Recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2025 (estimado en más del 40%).

La postura de UPCN

Por otro lado, desde ATE acusan a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de estar dispuesta a avalar esta propuesta del 2% y el bono de $50.000. Históricamente, UPCN ha mantenido una postura más dialoguista, y se espera que en las próximas horas se defina si firman el acta acuerdo, lo que validaría el aumento para todos los trabajadores del sector nacional, independientemente de la oposición de ATE.

Diferencia clave: Estatales Nacionales vs. Provinciales

Es fundamental no confundir esta negociación con la de la Provincia de Buenos Aires. Mientras que a nivel Nacional (administración de Javier Milei) se discute este 2% y el bono, en la Provincia de Buenos Aires (administración de Axel Kicillof), la situación es distinta:

El gobierno bonaerense confirmó que no habrá bono de fin de año .

. La paritaria provincial pasó a un cuarto intermedio y recién se retomará en enero de 2026.

¿Cuándo se cobraría el aumento?

De confirmarse la firma del acuerdo por parte de UPCN (sindicato mayoritario), el aumento del 2% y el bono de $50.000 se liquidarían con los haberes de diciembre. Esto significa que los trabajadores estatales nacionales verían impactada esta suba en los cobros que se realizan en los primeros días hábiles de enero de 2026.

El contexto económico: Salarios vs. Inflación

El año 2025 cierra con una pérdida significativa del poder de compra para el sector público. Según datos difundidos por los gremios, mientras la inflación acumulada erosionó los ingresos, las paritarias otorgadas (muchas veces en torno al 1% o 2% mensual) no han logrado empatar el ritmo de precios de la canasta básica total, que hoy supera el $1.200.000 para una familia tipo.

Esta noticia está en desarrollo. Se espera la publicación oficial del acta paritaria en el Boletín Oficial o la confirmación de la Secretaría de Trabajo en las próximas horas.