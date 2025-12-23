Paritarias Estatales Nacionales: La decisión final sobre los salarios de diciembre y las negociaciones para 2026

¿Qué pasó con el aumento de diciembre para los estatales? Todo lo que tenés que saber sobre la situación salarial de la Administración Pública Nacional y las definiciones en la Provincia de Buenos Aires.

A pocos días de finalizar el 2025, la incertidumbre reina entre los trabajadores del Estado. Mientras la inflación continúa presionando el bolsillo, las negociaciones salariales en el ámbito nacional han entrado en un cuarto intermedio, dejando un escenario de tensión con los gremios para el inicio del 2026.

Si sos empleado público, ya sea de Nación o de la Provincia, te detallamos la situación actual de tu salario, el aguinaldo y qué va a pasar con los bonos de fin de año.

🔴 Paritaria Nacional: Sin oferta y con conflicto en puerta

La negociación paritaria para los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) cerró el año sin buenas noticias para el bolsillo. La última reunión entre el Gobierno Nacional y los gremios (ATE y UPCN) pasó a un cuarto intermedio sin que el Ejecutivo presentara una oferta concreta de aumento salarial para diciembre.

Puntos clave del conflicto nacional:

Sin aumento en diciembre: Al no haber acuerdo, los sueldos de este mes se liquidarán sin nuevas actualizaciones respecto a noviembre.

Al no haber acuerdo, los sueldos de este mes se liquidarán sin nuevas actualizaciones respecto a noviembre. Reclamo de ATE: La Asociación Trabajadores del Estado advirtió sobre un “diciembre caliente” y denuncia una pérdida del poder adquisitivo superior al 11% en el último año.

La Asociación Trabajadores del Estado advirtió sobre un “diciembre caliente” y denuncia una pérdida del poder adquisitivo superior al 11% en el último año. Próxima reunión: Se espera que las partes retomen el diálogo formalmente durante la segunda quincena de enero de 2026, aunque no hay fecha confirmada.

❌ Provincia de Buenos Aires: Kicillof postergó la discusión

En un movimiento paralelo, el gobernador Axel Kicillof se reunió ayer (22 de diciembre) con los gremios estatales bonaerenses y confirmó que no habrá aumento salarial ni bono de fin de año en diciembre para los trabajadores de la ley 10.430 ni docentes.

La decisión generó malestar en las bases sindicales, aunque se acordó mantener la paritaria 2025 “abierta”.

¿Cuándo se discute de nuevo? Las mesas técnicas salariales se retomarán en enero de 2026 .

Las mesas técnicas salariales se retomarán en . El objetivo: Los gremios buscan recuperar lo perdido en el último bimestre, dado que el último incremento percibido fue en octubre.

💰 ¿Quiénes cobran Bono de Fin de Año?

A diferencia de Nación y Provincia de Buenos Aires, algunas administraciones provinciales y municipales sí lograron cerrar acuerdos con sumas extra para las fiestas. Si trabajás en alguna de estas jurisdicciones, prestá atención:

Neuquén: Acordó un bono de $350.000 a cobrar en enero y actualizaciones trimestrales por IPC para 2026.

Acordó un bono de a cobrar en enero y actualizaciones trimestrales por IPC para 2026. Salta: Confirmó un bono extraordinario de $200.000 .

Confirmó un bono extraordinario de . Santiago del Estero: Mantiene su esquema de bonos escalonados (ya se pagaron cuotas previas y queda el tramo final).

Importante: Si sos empleado de la Administración Pública Nacional, hasta la fecha NO hay bono de fin de año confirmado por decreto. Desestimá cadenas de WhatsApp que prometan pagos no oficializados en el Boletín Oficial.

📅 Fechas de Cobro: Diciembre 2025

Para organizar tus finanzas antes de Año Nuevo, tené en cuenta el cronograma habitual para la Administración Nacional y bonaerense:

Aguinaldo (SAC): Ya debería estar depositado en la mayoría de las cuentas sueldo (se abonó a mediados de mes). Sueldos de Diciembre: Nación: Se acreditan habitualmente el último día hábil del mes o el primero del siguiente.

Se acreditan habitualmente el último día hábil del mes o el primero del siguiente. Provincia (PBA): El cronograma suele iniciar el penúltimo día hábil del mes para sectores como Educación y Salud.

📋 Tabla Resumen: Situación al 23 de Diciembre

Jurisdicción Estado de Paritaria Aumento Dic. Bono Fin de Año Nación (APN) Cuarto Intermedio NO NO PBA (Kicillof) Pasó a Enero NO NO Neuquén Cerrada IPC 2026 $350.000 Salta Cerrada – $200.000

Si buscás información oficial específica sobre tu recibo de sueldo o decretos vigentes, podés consultar directamente en el portal de Argentina.gob.ar o en el sitio del sindicato que te represente (UPCN o ATE).