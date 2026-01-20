Transferencia de autos en Provincia de Buenos Aires: La verdad sobre el Impuesto de Sellos en 2026

Si estás por comprar o vender un auto usado en la Provincia de Buenos Aires, probablemente hayas escuchado las noticias sobre la “baja de costos” en las transferencias. Sin embargo, hay un detalle que puede tomarte por sorpresa al llegar al Registro Automotor: el peso de los impuestos provinciales. Mientras la Nación redujo sus aranceles, la carga tributaria bonaerense se mantiene firme.

A diferencia de lo que ocurre con los aranceles nacionales, que bajaron al 1% para todos los vehículos, el Impuesto de Sellos en la Provincia de Buenos Aires sigue siendo uno de los componentes más caros de la operación. Entender cómo se calcula y cuánto vas a pagar realmente es clave para no quedarte corto con el presupuesto.

¿Cuánto cuesta el Impuesto de Sellos en 2026?

Para las operaciones de compraventa de automotores usados radicados en la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) aplica una alícuota que, en la mayoría de los casos, asciende al 3% del valor del vehículo.

Este porcentaje convierte al Impuesto de Sellos en el ítem más costoso del trámite, superando incluso al propio arancel de transferencia que cobra el Registro Nacional (DNRPA). Es decir, hoy se paga más de impuesto provincial (3%) que por el servicio de inscripción del auto a tu nombre (1%).

La base de cálculo: ¿Sobre qué valor se aplica el 3%?

Uno de los errores más comunes es calcular el costo basándose únicamente en el precio al que cerraste la operación con el vendedor. La normativa fiscal establece que el impuesto debe liquidarse sobre el monto que resulte mayor entre dos opciones:

El valor de compraventa declarado: El precio real que figura en el boleto de compraventa o en la solicitud 08.

El precio real que figura en el boleto de compraventa o en la solicitud 08. La valuación fiscal: El valor que el fisco (o la tabla de la DNRPA) asigna a ese modelo y año de vehículo.

Esto significa que si compraste un auto a un precio de “oportunidad” muy por debajo del mercado, es muy probable que ARBA te cobre el impuesto basándose en la valuación oficial de la tabla, y no en lo que realmente pagaste. Antes de ir al registro, es recomendable consultar la valuación oficial de tu modelo para tener una referencia del “piso” que te cobrarán.

Diferencia entre Arancel Nacional e Impuesto Provincial

Es fundamental distinguir los dos grandes costos que componen la transferencia para no confundirse con los anuncios del Gobierno Nacional:

Lo que bajó (Nación): El Ministerio de Justicia estableció que el arancel de transferencia es del 1% tanto para autos nacionales como importados. Además, se eliminaron costos de cédulas, títulos y certificaciones de firmas si se realizan dentro del registro.

Lo que se mantiene (Provincia): El Impuesto de Sellos es jurisdicción exclusiva de la Provincia de Buenos Aires. La Ley Impositiva 2026 aprobada por la Legislatura bonaerense mantuvo la estructura de este tributo para las transferencias, sin adherir a las rebajas impulsadas a nivel nacional. Por lo tanto, el 3% sigue vigente y debe abonarse en el momento de la transferencia en el Registro Seccional, que actúa como agente de retención de ARBA.

¿Quién debe pagar el Impuesto de Sellos?

Legalmente, el Impuesto de Sellos es un tributo que grava el “instrumento” (el contrato de compraventa). En la práctica del mercado automotor usado, la costumbre establece que el comprador suele hacerse cargo de los gastos de transferencia, lo que incluye este impuesto.

Sin embargo, al tratarse de un impuesto sobre un contrato entre partes, la responsabilidad fiscal es solidaria. Esto significa que ARBA puede reclamar el pago a cualquiera de las partes intervinientes si no se liquida correctamente. Por eso, si acordaste dividir gastos con el vendedor (algo menos común pero posible), asegúrate de que quede claro quién abona este 3%.

Exenciones y casos especiales

No todos los vehículos pagan lo mismo. Existen situaciones donde podrías estar exento o pagar una alícuota reducida, aunque son casos específicos:

Vehículos destinados a uso comercial: En algunos casos, utilitarios o camiones pueden tener tratamientos diferentes dependiendo de si el comprador está inscripto en Ingresos Brutos y la actividad que declara.

En algunos casos, utilitarios o camiones pueden tener tratamientos diferentes dependiendo de si el comprador está inscripto en Ingresos Brutos y la actividad que declara. Venta entre comerciantes habitualistas: Las agencias de autos inscriptas en el régimen de comerciantes habitualistas tienen alícuotas diferenciales para la reventa, lo que a veces puede bajar el costo si comprás en una concesionaria oficial de usados, aunque esto depende de cómo facturen la operación.

Las agencias de autos inscriptas en el régimen de comerciantes habitualistas tienen alícuotas diferenciales para la reventa, lo que a veces puede bajar el costo si comprás en una concesionaria oficial de usados, aunque esto depende de cómo facturen la operación. Antigüedad: Si bien el Impuesto de Sellos grava la transferencia, algunos vehículos muy antiguos pueden tener valuaciones fiscales mínimas que reducen el impacto nominal del impuesto, aunque la alícuota se mantenga.

Qué tener en cuenta antes de ir al Registro

Para evitar sorpresas en la ventanilla, considerá estos tres pasos:

1. Revisá la radicación: Confirmá que el auto esté radicado en Provincia de Buenos Aires. Si el auto viene de CABA u otra provincia, el impuesto podría variar o tener un tratamiento de “sellado” distinto según el convenio multilateral, aunque generalmente se aplica la norma del lugar de radicación.

2. Presupuesto extra: Calculá siempre un 5% del valor del auto como costo total de la operación para estar cubierto (1% arancel + 3% sellos + otros gastos menores como formularios e informes que puedan surgir).

3. Deudas de patentes: Recordá que, además de los Sellos, la Provincia de Buenos Aires exige el libre deuda de patentes para completar la transferencia. Si el auto debe patentes, tendrás que regularizar esa situación (o firmar una negativa de pago asumiendo la deuda) para poder retirar la documentación, un costo aparte del Impuesto de Sellos.