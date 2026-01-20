Fotomultas en rutas bonaerenses: el “vicio de forma” en el acta que anula el pago y casi nadie reclama

Estamos en la segunda quincena de enero y el flujo vehicular hacia y desde la Costa Atlántica es incesante. Junto con el regreso de las vacaciones, o incluso durante la estadía, comienzan a llegar las notificaciones al Domicilio Vial Electrónico. Con los aumentos recientes en el precio de la nafta —que regulan el valor de la Unidad Fija (UF)—, una multa por exceso de velocidad en la Ruta 2 o la Ruta 11 puede desequilibrar cualquier presupuesto familiar.

Ante la amenaza de que el monto se duplique si no se paga en término, la mayoría de los bonaerenses opta por abonar el “pago voluntario” (con el 50% de descuento) sin mirar la letra chica. Ese es el primer error. Al pagar voluntariamente, se extingue la acción penal; es decir, estás admitiendo la culpa y renunciando a tu derecho de defensa.

Lo que muchos desconocen es que una gran cantidad de los cinemómetros (radares) operativos en la provincia presentan irregularidades técnicas que, de ser señaladas en un descargo, vuelven a la multa nula de nulidad absoluta.

El detalle que vale oro: la fecha de calibración del INTI

Para que una multa sea legal, no basta con que un radar saque una foto de tu patente. El Estado debe garantizar la “fehaciencia” de la medición. Aquí es donde entra el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

Todo radar, ya sea fijo o móvil, debe ser calibrado periódicamente (generalmente cada 12 meses) para asegurar que si marca 130 km/h, el auto realmente iba a esa velocidad.

¿Qué tenés que buscar en el acta?

Cuando recibís la notificación (en papel o digital), no mires solo la foto del auto. Buscá los datos técnicos que suelen aparecer en los márgenes o en un recuadro sobreimpreso en la imagen:

Marca y Modelo del Radar. Número de Serie. Fecha de Vencimiento de la Calibración.

El punto 3 es la clave. Si la fecha de la infracción es posterior a la fecha de vencimiento de la calibración que figura en la foto, el radar estaba operando ilegalmente.

Dato clave: A veces el municipio tiene el certificado de calibración renovado en una oficina, pero si no actualizaron el software del radar y en la foto sigue saliendo la fecha vieja o vencida, el acta es inválida por defecto de forma.

Cuándo podés pedir la nulidad (Guía rápida)

No todas las multas son injustas, pero el procedimiento debe ser impecable. A continuación, una tabla para que identifiques rápidamente si tu caso es defendible:

Elemento en el Acta Situación Válida (Pagar) Situación de Nulidad (Reclamar) Fecha INTI La calibración vence después del día de la multa. La calibración venció antes o el campo está vacío/ilegible. Identificación Se ve el vehículo, el entorno y la patente clara. Foto oscura, solo se ve la patente (recorte) o hay otro auto pegado al tuyo. Ubicación Kilómetro preciso y sentido de circulación (ascendente/descendente). Ubicación genérica (ej: “Ruta 2”) sin especificar km exacto. Jurisdicción Cinemómetro autorizado por la ANSV y Provincia. Radares “municipales” en rutas nacionales sin convenio vigente.

Cómo hacer el descargo sin viajar

Existe el mito de que para discutir una multa de Dolores o Lezama tenés que viajar hasta allá. Esto ya no es así. La Provincia de Buenos Aires tiene digitalizado el sistema de juzgamiento a través del portal infraccionesba.gba.gob.ar.

Si detectaste que el radar estaba vencido:

Ingresá al portal con tu usuario (AFIP o Mi Argentina). Buscá la infracción por dominio. Seleccioná la opción de presentar descargo. En el escrito, utilizá un lenguaje técnico pero simple: “Impugno la presente acta por nulidad absoluta. El cinemómetro utilizado carece de la calibración vigente exigida por la Ley 19.511 y la Ley de Tránsito 13.927, tal como surge de la propia imagen notificada donde consta fecha de vencimiento anterior al hecho”.

Un consejo final sobre el Domicilio Vial Electrónico

Desde hace un tiempo, la notificación en tu casilla digital (vinculada al correo que diste al sacar el registro) es plenamente válida. No esperes al papel físico. Entrá regularmente a revisar tu estado, porque los plazos para el pago voluntario o para presentar el descargo corren desde que el sistema marca la notificación digital, no desde que vos decidís abrir el mail.

Si el radar está en regla y la foto es clara, el pago voluntario sigue siendo la opción financiera más lógica. Pero no pagues sin antes hacerle una auditoría visual a esa “foto” que te quieren cobrar.