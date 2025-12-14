Tragedia: Murió electrocutado mientras trabajaba con una pulverizadora

Francisco Díaz
pulverizadora

Un trágico accidente laboral ocurrió en la localidad de Freyre, partido de Daireaux, cuando una pulverizadora agrícola tomó contacto con líneas de alta tensión, provocando la muerte de su conductor.

La víctima fue identificada como Nicolás Guardia, de 28 años, oriundo de la ciudad de Henderson, quien se encontraba realizando tareas rurales al momento del siniestro. El joven recibió una descarga eléctrica fatal que le causó la muerte en el lugar.

Según informó el medio Henderson Online, el hecho se produjo cuando, la maquinaria tocó el tendido eléctrico, generando una situación de extremo peligro.

Fuentes policiales confirmaron el fallecimiento y señalaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el contacto con las líneas de alta tensión. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal especializado.

El accidente generó profunda conmoción en la comunidad local y volvió a poner en foco los riesgos laborales en el ámbito rural, especialmente en zonas donde existen tendidos eléctricos cercanos a áreas de trabajo agrícola.

