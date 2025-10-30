Tragedia: Falleció Benicio, el niño de 9 años al que le cayó un arco de handball encima

El Club Atlético Argentino de Quilmes comunicó con profundo dolor el fallecimiento de Benicio Farji, el niño de 8 años que había sido internado en grave estado con muerte cerebral tras un trágico accidente ocurrido el pasado martes por la noche en la sede del club.

Benicio, quien era jugador de básquet infantil de la institución, se encontraba jugando con amigos cuando un arco de handball cedió y cayó impactando fuertemente sobre su cabeza.

Tras el incidente, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Una vez estabilizado, fue derivado al hospital El Cruce de Florencio Varela. Pese a los esfuerzos médicos, Benicio se descompensó y falleció este jueves.

Ante la irreparable pérdida, las autoridades del Club Atlético Argentino de Quilmes emitieron un comunicado en redes sociales expresando su dolor: “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”.

Como señal de luto, la institución también anunció la suspensión de todas sus actividades.