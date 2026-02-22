Tragedia en Villa Gesell: Un joven murió tras caer con su moto en un médano

Francisco Díaz
tragedia en gesell1

Una jornada que prometía ser de recreación y expectativa en la antesala del tradicional evento Enduro de Verano en Villa Gesell terminó de la peor manera.

Un joven de 28 años falleció este sábado por la tarde tras protagonizar un grave accidente mientras circulaba en una motocicleta de alta cilindrada por la zona de dunas.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el motociclista se desplazaba por el sector de médanos cuando se encontró de manera imprevista con una cortada en el terreno. El impacto derivó en una caída de gran violencia que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Testigos indicaron que la víctima, aparentemente, no contaba con los elementos de protección obligatorios para este tipo de actividad en terrenos arenosos, un dato que ahora forma parte de la investigación en curso.

Tras el siniestro, personal de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell acudió rápidamente para brindar la primera asistencia. Debido a la complejidad del cuadro, intervino el equipo del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), que inició maniobras de estabilización durante el traslado hacia el hospital local.

Según fuentes oficiales, dentro de la ambulancia el equipo médico realizó la intubación del paciente, administró adrenalina y efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera ininterrumpida. Pese al esfuerzo desplegado por los profesionales de la salud, el joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Las autoridades locales trabajan ahora para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar las circunstancias que rodearon el hecho

