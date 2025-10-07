Tragedia en Ruta 2: un niño de 12 años murió atropellado en Sevigné, Partido de Dolores

Francisco Díaz
Accidente fatal en la Autovía 2: un ciclista perdió la vida tras ser embestido

Un lamentable siniestro vial ocurrió pasadas las 20:30 horas de este lunes en el kilómetro 195 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Sevigné, partido de Dolores.

Según las primeras informaciones, un menor de 12 años habría intentado cruzar la autovía cuando fue embestido por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un con domicilio en el partido de Berazategui.

Tras el impacto, una ambulancia del SAME se presentó rápidamente en el lugar, junto a personal policial de la jurisdicción, quienes asistieron en las tareas de emergencia y cortaron parcialmente la circulación para preservar la escena.

En el sitio trabaja la Policía Científica, con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y establecer las circunstancias exactas que llevaron al trágico desenlace.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Dolores, mientras que las pericias continúan en desarrollo.

Noticia en desarrollo.

Más leídas