Tragedia en la Ruta 9: Una mujer falleció y cuatro niños están gravemente heridos

Eric Olivera
accidente san pedro1

Un terrible accidente ocurrió anoche en el kilómetro 170 de la Ruta 9, cerca de Gobernador Castro, San Pedro, dejando como saldo la muerte de una mujer de 55 años y cuatro niños con heridas graves. El choque involucró a un Citroën C3 y un camión Scania cargado con cuero, en el carril Rosario–Buenos Aires.

La víctima fatal, identificada como Silvia Karina del Valle, de Buenos Aires, viajaba en el Citroën C3 junto a su esposo y sus cuatro nietos cuando el auto impactó contra la parte trasera del camión. Según los reportes, el vehículo fue arrastrado casi 200 metros tras la colisión. Silvia Karina del Valle falleció en el lugar.

accidente fatal ruta 9

Los cuatro niños, de 8, 9, 10 y 11 años, sufrieron heridas graves. Una nena de 11 años, con una fractura de cráneo severa y pérdida de masa encefálica, fue trasladada en helicóptero sanitario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el lunes por la tarde hacia un helipuerto, desde donde una ambulancia la llevó al Hospital Güemes. Su estado es crítico. Un nene de 8 años, también con traumatismo de cráneo, fue derivado al Hospital San José de Pergamino. Los otros dos menores, de 9 y 10 años, están internados en el Hospital Sub DIY: System: Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” de San Pedro con politraumatismos y permanecen bajo observación con pronóstico reservado. El conductor del auto, Jorge Armando Oviedo, de 65 años, esposo de la fallecida y abuelo de los niños, también está internado en el Hospital Emilio Ruffa.

Helicóptero sanitario llegó a San Pedro para salvar a niña herida en accidente trágico

El conductor del camión, Carlos Alberto Chirino, de 46 años, oriundo de Tucumán, resultó ileso. El Citroën quedó detenido en el cantero central de la autopista, mientras que el camión se desplazó hasta la banquina. Personal de la Policía Vial de San Pedro, Gendarmería y del destacamento de Gobernador Castro trabajaron en el lugar asistiendo a las víctimas y regulando el tránsito.

La causa del accidente está bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el impacto.

