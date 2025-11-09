Tragedia en Azul: un motociclista murió tras ser embestido por un camión ¿Fue intencional?

Un motociclista de 46 años perdió la vida en la mañana de este sábado en un fatal accidente ocurrido en la ciudad de Azul, cabecera del partido homónimo, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires.

El siniestro se registró poco antes de las 10, sobre calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, y quedó registrado por cámaras de seguridad privadas de la zona.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, quien se desplazaba en una Motomel 150 cc cuando un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, que circulaba en la misma dirección, lo superó y se cruzó repentinamente en su trayectoria, provocando el impacto.

Según informaron fuentes policiales, Marianache chocó contra un árbol y murió en el acto debido a la violencia del golpe.

El conductor del camión, Miguel José Mele, de 58 años, manifestó en un primer momento que perdió el control del vehículo, lo que lo llevó a girar inesperadamente hacia la vereda, embistiendo al motociclista.

Sin embargo, medios locales señalan una versión más grave: testigos y cámaras habrían captado que el conductor habría realizado la maniobra intencionalmente, luego de una discusión vial con la víctima mientras ambos circulaban por la misma calle.

De acuerdo con esta hipótesis, Marianache habría golpeado uno de los espejos del camión, lo que habría desatado una reacción violenta y fatal por parte del camionero.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul, que investiga las circunstancias exactas del hecho y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar si se trató de un accidente o de una maniobra deliberada.

