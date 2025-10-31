Todos los descuentos confirmados de Cuenta DNI para noviembre 2025

Llega noviembre, la recta final antes del verano, y con ella la necesidad de planificar cada gasto para estirar los pesos. En este contexto, “Descuentos con Cuenta DNI en Noviembre 2025” se convierte en una de las búsquedas más importantes para millones de argentinos.

La billetera digital del Banco Provincia volvió a renovar su cartelera de beneficios, concentrando promociones muy fuertes en alimentos y sumando días especiales que, si los sabés aprovechar, te van a permitir ahorrar miles de pesos durante todo el mes. Si tenés tu celular cargado y la app lista, preparate para agendar cada día de descuento.

📅 Agenda de súper ahorros: descuentos diarios y por rubro

Noviembre llega con promociones segmentadas, y la clave para ganarle a la inflación es saber qué día te conviene comprar en cada comercio. Acá tenés el detalle completo y actualizado:

🍗 Carnicerías, granjas y pescaderías: Atención, es una promo especial

Para el rubro que más golpea el bolsillo, este mes el Banco Provincia concentró el beneficio en un solo día con un tope de reintegro muy alto.

Rubro Descuento Día de vigencia Tope de reintegro Consumo para el tope Carnicerías, granjas y pescaderías 35% Sábado 8 de noviembre $6.000 por persona $17.000

¡Importante! Por el momento, este 35% se aplica únicamente el sábado 8. Si realizás compras adicionales en el rubro, chequeá si se aplican otras promociones generales de Comercios de Cercanía.

🍎 Ferias, mercados y universidades: El 40% más potente

Estos descuentos se mantienen todos los días de noviembre y son ideales para quienes hacen sus compras en el Mercado Central, ferias locales o dentro de los predios universitarios.

Rubro Descuento Vigencia Tope de reintegro semanal Ferias y mercados bonaerenses 40% Todos los días $6.000 por persona Comercios en Universidades 40% Todos los días $6.000 por persona

Recordá que para alcanzar el tope de $6.000 semanal, tenés que realizar un consumo de $15.000 en el rubro.

🛒 Supermercados: promociones por cadena

La billetera digital mantiene convenios directos con las grandes cadenas, ofreciendo un abanico de opciones de lunes a domingo.

Día: 20% de descuento los lunes, con un tope de $8.000 por día (aplicable en tickets de $20.000 o más).

los lunes, con un tope de $8.000 por día (aplicable en tickets de $20.000 o más). Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, y lo mejor: ¡Sin tope de reintegro! La devolución es en el acto.

los jueves, viernes y sábados, y lo mejor: ¡Sin tope de reintegro! La devolución es en el acto. Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con un tope de reintegro de $20.000 por persona.

los martes y los domingos, con un tope de reintegro de $20.000 por persona. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro.

los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Nini Mayorista: 20% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día.

los martes, con tope de $20.000 por día. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro (aplica a Carrefour, Maxi, Market y Express).

los miércoles, sin tope de reintegro (aplica a Carrefour, Maxi, Market y Express). Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope semanal de $6.000.

🏘️ Comercios de cercanía y cuotas sin interés

Más allá de los alimentos, la app te ayuda con el resto de los gastos cotidianos.

Comercios de cercanía (General): 20% de descuento todos los viernes . Tope de $4.000 por viernes (alcanzable con $20.000 en consumos).

. Tope de $4.000 por viernes (alcanzable con $20.000 en consumos). Comercios de cercanía (No alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, pagando con tus tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard asociadas a la app.

todos los días, pagando con tus tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard asociadas a la app. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

🎁 Los beneficios exclusivos: Jóvenes, mayores y cine

¡Cine al 50%! Si sos amante de la pantalla grande, esta promoción sigue vigente: 50% de descuento en entradas de cine los lunes y martes , sin tope de reintegro. Pagando con Cuenta DNI a través de código QR.

Si sos amante de la pantalla grande, esta promoción sigue vigente: en entradas de cine los , sin tope de reintegro. Pagando con Cuenta DNI a través de código QR. Especial Gastronomía Joven (13 a 17 años): 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona.

Además, los jóvenes de 13 a 17 años y los adultos mayores de 60 años mantienen su beneficio de reintegro de $2.000 por persona por mes pagando con código QR en cualquier comercio (válido de viernes a martes). Los jóvenes también conservan el 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares, con un tope de $2.000 mensual.