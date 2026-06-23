Milagro en la ruta 226: chofer de micro se descompensó y se cruzó de carril

Un micro de larga distancia que se dirigía hacia Mar del Plata protagonizó un incidente vial sobre la Ruta Nacional 226, luego de que uno de sus conductores sufriera una descompensación mientras manejaba.

Gracias a la rápida intervención de su compañero, el vehículo pudo ser controlado y terminó detenido sobre la banquina sin que se registraran víctimas ni personas lesionadas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trataba de una unidad de la empresa Vía TAC que había partido desde Olavarría alrededor de las 18:30 y tenía como destinos las ciudades de Tandil y Mar del Plata. El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 211, a unos 50 kilómetros de Tandil.

Las primeras versiones indican que el chofer habría sufrido una indisposición compatible con un cuadro cardíaco, situación que le hizo perder momentáneamente el control del vehículo. Ante la emergencia, el segundo conductor logró tomar el volante y realizar una maniobra que permitió llevar el colectivo hacia la banquina, evitando consecuencias mayores.

Como consecuencia de la descompensación, la unidad llegó a cruzarse momentáneamente de carril. Sin embargo, la fortuna jugó un papel clave, ya que en ese momento no circulaban otros vehículos por el sector, por lo que no se produjo ninguna colisión.

Tras el incidente, intervino personal de la Patrulla Rural de Tandil, que trabajó en la reorganización del tránsito y brindó asistencia en la zona. Por su parte, la empresa dispuso el envío de una segunda unidad para garantizar la continuidad del viaje y trasladar a los pasajeros hacia sus respectivos destinos.

Todos los ocupantes del micro resultaron ilesos, mientras que el conductor afectado fue atendido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Tandil. Según trascendió, permanece internado fuera de peligro y bajo observación médica.

El hecho volvió a poner de relieve la importancia de los protocolos de seguridad en el transporte de pasajeros y la actuación coordinada del personal a bordo ante situaciones de emergencia.