El frío extremo provoca restricciones en la venta de gnc en la provincia de buenos aires

La intensa ola de frío que afecta a gran parte del territorio bonaerense volvió a generar complicaciones en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC), obligando a aplicar restricciones en numerosas estaciones de servicio para garantizar el abastecimiento de gas a los usuarios residenciales.

Durante los últimos días, distribuidoras de gas y organismos vinculados al sistema energético dispusieron limitaciones sobre las estaciones que operan con contratos de suministro interrumpible, una modalidad que permite suspender el servicio cuando la demanda domiciliaria alcanza niveles críticos. La medida busca preservar la presión de la red ante el fuerte incremento del consumo provocado por las bajas temperaturas.

La situación afecta a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde se registran largas filas de automovilistas y trabajadores del transporte que dependen del GNC para desarrollar sus actividades. Conductores de taxis, remises, aplicaciones de transporte y vehículos utilitarios son algunos de los sectores más perjudicados por las restricciones.

Según fuentes del sector energético, la prioridad del sistema es garantizar el suministro a hogares, hospitales, escuelas y otros usuarios esenciales durante los períodos de mayor demanda. Por ese motivo, las estaciones que no cuentan con contratos firmes son las primeras en sufrir interrupciones temporales del servicio.

Las restricciones ya alcanzaron a diversas ciudades bonaerenses, aunque el alcance puede ampliarse si las bajas temperaturas persisten durante los próximos días.

Especialistas advierten que el sistema energético atraviesa una fuerte presión debido al aumento del consumo invernal y señalan que durante las últimas semanas ya se registraron varios episodios de cortes y limitaciones en el expendio de GNC. La situación genera preocupación entre los usuarios, que temen nuevas interrupciones en pleno inicio del invierno.

Mientras tanto, las autoridades y las distribuidoras monitorean la evolución de la demanda y mantienen las restricciones hasta nuevo aviso, con el objetivo de asegurar el abastecimiento de gas en los hogares b