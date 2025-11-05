Terminó el escrutinio: achicó la diferencia Fuerza Patria, pero ganó La Libertad Avanza

Francisco Díaz
escrutinio definitivo

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, derrotando a Fuerza Patria (FP) por una diferencia exacta de 29.354 votos.

La confirmación del resultado ratificó el triunfo libertario en el distrito más poblado del país y consolidó al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, como el principal referente del espacio que lidera Javier Milei en territorio bonaerense.

Cambios en la VTV: ¿Qué autos quedan exentos en 2026 y qué requisitos tienen que cumplir?
Mirá también:

Cambios en la VTV: ¿Qué autos quedan exentos en 2026 y qué requisitos tienen que cumplir?

Según los datos oficiales, LLA reunió 3.649.988 sufragios, mientras que FP alcanzó 3.620.634. De esta manera, la fuerza oficialista no logró revertir el resultado del conteo provisorio, pese a las expectativas que mantenía su candidato, el excanciller Jorge Taiana.

Con estos números, La Libertad Avanza obtendrá 17 diputados nacionales por Buenos Aires, mientras que Fuerza Patria se quedará con 16 bancas. En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) logró 443.254 votos, asegurando dos lugares en la Cámara baja.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo del proceso electoral en la provincia, recibió los resultados definitivos luego de revisar las últimas mesas y analizar actas con observaciones menores. La diferencia final con respecto al conteo provisorio fue de algo más de 17 mil sufragios, lo que confirmó la victoria libertaria en Buenos Aires.

Fuerza Patria no pudo revertir el resultado en el escrutinio definitivo y deberá reconfigurar su estrategia política de cara al nuevo escenario que deja esta elección.

¿Quién era José Moscuzza, la víctima fatal del accidente de esta madrugada en la Ruta 2, cerca de Lezama?
Mirá también:

¿Quién era José Moscuzza, la víctima fatal del accidente de esta madrugada en la Ruta 2, cerca de Lezama?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vuelco lezama foto de INFOZONA
Trágico accidente en la Ruta 2: un dirigente del Club Aldosivi perdió la vida en un vuelco en Lezama
Lezama
moscuzza 1
¿Quién era José Moscuzza, la víctima fatal del accidente de esta madrugada en la Ruta 2, cerca de Lezama?
Lezama
fecha-de-cobro-acompañar-cuando-se-cobra-2024
Nuevo programa de ayuda social: ¿quiénes pueden recibir el Acompañamiento del Estado?
Anses
La VTV se vuelve obligatoria: a qué fecha debes presentar la inspección en Buenos Aires
Cambios en la VTV: ¿Qué autos quedan exentos en 2026 y qué requisitos tienen que cumplir?
Provincia
Se cumplieron 40 años de la tragedia que enlutó al cuartel de Bomberos de Chascomús
Chascomús
inscripcion-procrear-sorteo-viviendas
El Gobierno lanzó la subasta de viviendas del PROCREAR tras su disolución
Nacionales Provincia
IMG 20251104 194040 (1280 x 982 píxel)
Conmoción en Junin: Madre de alumna ingresó al aula y atacó a una estudiante con una cadena
Provincia

Más leídas