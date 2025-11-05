Terminó el escrutinio: achicó la diferencia Fuerza Patria, pero ganó La Libertad Avanza

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, derrotando a Fuerza Patria (FP) por una diferencia exacta de 29.354 votos.

La confirmación del resultado ratificó el triunfo libertario en el distrito más poblado del país y consolidó al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, como el principal referente del espacio que lidera Javier Milei en territorio bonaerense.

Según los datos oficiales, LLA reunió 3.649.988 sufragios, mientras que FP alcanzó 3.620.634. De esta manera, la fuerza oficialista no logró revertir el resultado del conteo provisorio, pese a las expectativas que mantenía su candidato, el excanciller Jorge Taiana.

Con estos números, La Libertad Avanza obtendrá 17 diputados nacionales por Buenos Aires, mientras que Fuerza Patria se quedará con 16 bancas. En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) logró 443.254 votos, asegurando dos lugares en la Cámara baja.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo del proceso electoral en la provincia, recibió los resultados definitivos luego de revisar las últimas mesas y analizar actas con observaciones menores. La diferencia final con respecto al conteo provisorio fue de algo más de 17 mil sufragios, lo que confirmó la victoria libertaria en Buenos Aires.

Fuerza Patria no pudo revertir el resultado en el escrutinio definitivo y deberá reconfigurar su estrategia política de cara al nuevo escenario que deja esta elección.