Temporal dejó graves daños en Provincia de Buenos Aires y suspenden clases en varias localidades

Un violento temporal de lluvia, viento y granizo golpeó la zona central de la provincia de Buenos Aires durante la noche del martes. Esta inclemencia climática llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla para la región.

¿Qué localidades sufrieron más daños?

Las localidades más impactadas fueron Benito Juárez y Laprida, donde se reportaron voladuras de techos, árboles caídos y postes derribados. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, causando serios daños materiales y dejando a varios sectores sin suministro eléctrico.

¿Cuáles fueron las consecuencias en instituciones locales?

En Benito Juárez, el Hospital Municipal Eva Perón sufrió la voladura parcial de su techo, y otros espacios, como la pileta municipal, también quedaron afectados. Debido a las severas condiciones, el municipio decidió suspender las clases del turno mañana en todo el distrito y en localidades vecinas como Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel Rodolfo Bunge y la Escuela Primaria N°11. Esta medida se tomó “para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados”.

¿Cómo se prevé el clima en los próximos días?

El SMN indicó que se espera “abundante caída de agua en cortos períodos, con frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas”, estimando acumulados de entre 30 y 70 milímetros. La institución advirtió que las precipitaciones más fuertes llegarán entre el jueves y el viernes, y extendió las alertas por tormentas y vientos fuertes a otras provincias como Salta, Mendoza, Neuquén, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

Las autoridades locales han recomendado evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados a través de canales oficiales ante posibles nuevas alertas meteorológicas.