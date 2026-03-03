Tarjeta Alimentar marzo 2026: ¿Cómo impacta el nuevo aumento de la AUH en el cobro total?

El inicio de marzo de 2026 trae novedades fundamentales para los beneficiarios de la seguridad social en Argentina. Tras la oficialización del nuevo índice de movilidad basado en la inflación de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento directo en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta actualización redefine el ingreso total de las familias que también perciben la Tarjeta Alimentar, el programa del Ministerio de Capital Humano destinado a garantizar la canasta básica.

Este mes presenta particularidades en la liquidación que los titulares deben conocer para organizar el presupuesto familiar, especialmente ante el comienzo del ciclo lectivo.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en marzo de 2026

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza automáticamente por la fórmula de movilidad cada mes, sino que requiere una resolución específica del Poder Ejecutivo. Para el mes de marzo, los montos se mantienen estables respecto al último ajuste del trimestre anterior, quedando la escala de la siguiente manera:

Familias con un hijo de hasta 14 años: $52.250

Familias con dos hijos de hasta 14 años: $81.936

Familias con tres hijos o más de hasta 14 años: $108.062

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

El beneficio se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la asignación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el Ministerio.

El impacto del aumento de la AUH en el ingreso total de marzo

Lo que sí registra un cambio significativo este mes es el haber de la Asignación Universal por Hijo. Debido a la fórmula que toma el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con dos meses de rezago, en marzo la AUH sube a $132.814 por cada niño.

Sin embargo, el monto que el beneficiario recibe efectivamente en su cuenta es el 80% del total ($106.251,20), dado que el 20% restante es retenido por ANSES hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación el año próximo.

Ejemplo de cobro total para una familia con un hijo menor de 14 años:

AUH (Neto 80%): $106.251,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total a cobrar en marzo: $158.501,20

Calendario de pagos marzo 2026: fechas por terminación de DNI

ANSES ha unificado el pago de la Tarjeta Alimentar con el cronograma de la AUH para simplificar el retiro de fondos. Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Quiénes tienen derecho a percibir la Tarjeta Alimentar en 2026

El universo de beneficiarios permanece sin cambios regulatorios para este ciclo. Acceden de forma directa:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, en este caso sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por ser madre de 7 hijos o más.

Requisito clave: La actualización de datos y la Ayuda Escolar

Ante el inicio de las clases, es vital que los titulares verifiquen que sus vínculos familiares estén correctamente cargados en la plataforma Mi ANSES. Si un hijo cumplió 15 años recientemente, el sistema dejará de liquidar automáticamente el componente de la Tarjeta Alimentar, aunque seguirá percibiendo la AUH hasta los 18 años.

Asimismo, este mes se suma el pago de la Ayuda Escolar Anual para quienes tengan el certificado de escolaridad al día. Este refuerzo, que en marzo alcanza los $85.000 por hijo, representa un alivio extra para las familias que deben enfrentar los gastos de útiles y uniformes.