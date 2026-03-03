ANSES en marzo: Aumento del 2,88% y bono confirmado, así quedan las jubilaciones y la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado el esquema de pagos para marzo de 2026, un mes clave que combina la actualización por movilidad, el pago de refuerzos económicos y el desembolso de la Ayuda Escolar Anual. Tras la confirmación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, los haberes recibirán un incremento del 2,88% (algunos registros indican hasta un 2,9% por redondeo), ajuste que impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Este mes llega con un alivio adicional: el Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 109 el pago del bono de $70.000 para los haberes mínimos y un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar, garantizando un piso de $85.000 por hijo.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrás en marzo con el bono

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo verán reflejado en sus cuentas un total de $439.600,88. Este monto se desglosa en el haber actualizado de $369.600,88 más el bono de $70.000 que se mantiene vigente para apuntalar los ingresos más bajos.

Jubilación mínima (con bono): $439.600,88

(con bono): $439.600,88 Jubilación máxima : $2.487.063,95

: $2.487.063,95 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $365.680,70 (incluye bono)

: $365.680,70 (incluye bono) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez : $328.649,34(incluye bono)

: $328.649,34(incluye bono) PNC para Madres de 7 hijos: $439.600,88 (equiparada a la mínima)

Para quienes superan la mínima pero no alcanzan el tope de $439.600,88, ANSES liquidará un bono proporcional hasta completar esa cifra. Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $400.000, recibirá un adicional de $39.600,88.

AUH y Asignaciones Familiares: nuevos montos y Ayuda Escolar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $132.813 brutos en marzo. Es fundamental recordar que los titulares perciben el 80% de forma directa, mientras que el 20% restante se acumula para la presentación de la Libreta al finalizar el año.

AUH (Pago directo 80%): $106.251,20

AUH por hijo con discapacidad (Pago directo): $345.968,80

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – Rango 1): $66.414

Además del haber mensual, este mes se paga la Ayuda Escolar Anual. El Gobierno dispuso que ningún beneficiario de AUH o SUAF cobre menos de $85.000 por hijo por este concepto. Si el monto base de la zona fuera inferior, ANSES depositará automáticamente un “refuerzo de ayuda escolar” para alcanzar dicho piso, siempre que se haya presentado el certificado de escolaridad.

Calendario de pagos ANSES: fechas confirmadas para marzo 2026

El cronograma de cobro se organiza según la terminación del último número del DNI:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, AUH y SUAF

DNI terminados en 0 : lunes 9 de marzo

: lunes 9 de marzo DNI terminados en 1 : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo DNI terminados en 2 : miércoles 11 de marzo

: miércoles 11 de marzo DNI terminados en 3 : jueves 12 de marzo

: jueves 12 de marzo DNI terminados en 4 : viernes 13 de marzo

: viernes 13 de marzo DNI terminados en 5 : lunes 16 de marzo

: lunes 16 de marzo DNI terminados en 6 : martes 17 de marzo

: martes 17 de marzo DNI terminados en 7 : miércoles 18 de marzo

: miércoles 18 de marzo DNI terminados en 8 : jueves 19 de marzo

: jueves 19 de marzo DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

lunes 9 de marzo DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

martes 10 de marzo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

miércoles 11 de marzo DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

jueves 12 de marzo DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de marzo

lunes 23 de marzo DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

miércoles 25 de marzo DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

jueves 26 de marzo DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

viernes 27 de marzo DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Requisitos y trámites clave para no perder los beneficios

Para asegurar el cobro de la Ayuda Escolar de $85.000, los padres deben verificar en Mi ANSES que el certificado escolar esté cargado y aceptado. El plazo máximo para regularizar situaciones pendientes es el 31 de diciembre de 2026, pero el pago masivo se realiza este mes para quienes ya cumplieron con el trámite.

Asimismo, se actualizaron los topes de ingresos para las asignaciones familiares (SUAF). El límite máximo del grupo familiar subió a $5.445.190 brutos, mientras que el tope individual por integrante se fijó en $2.722.595 brutos.