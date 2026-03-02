Tarjeta Alimentar marzo 2026: Montos confirmados, fechas de cobro y cómo impacta el nuevo aumento de la AUH

El inicio de marzo de 2026 trae novedades fundamentales para los beneficiarios de la Seguridad Social en Argentina. Tras la oficialización del nuevo índice de movilidad basado en la inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que modifica el ingreso total de las familias que también perciben la Tarjeta Alimentar.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en marzo de 2026

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza automáticamente por inflación todos los meses, sino que requiere de una resolución específica del Poder Ejecutivo. Para el mes de marzo, los montos se mantienen estables respecto al último ajuste, quedando la escala de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062

$108.062 Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

Es importante recordar que este dinero se acredita en la misma cuenta donde se percibe la asignación y no requiere de un trámite adicional, ya que su implementación es automática mediante el cruce de datos entre ANSES y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El impacto del aumento de la AUH en el ingreso total

Lo que sí cambia este mes es el monto de la Asignación Universal por Hijo. Debido a la fórmula de movilidad que toma el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con dos meses de rezago, en marzo la AUH sube a $132.814 por cada niño.

Sin embargo, el monto que el beneficiario ve depositado en mano es el 80% del total ($106.251,20), dado que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación el año próximo.

Ejemplo de cobro total para una familia con un hijo menor de 14 años:

AUH (Neto 80%): $106.251,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total a cobrar: $158.501,20

Calendario de pagos marzo 2026: fechas por DNI

El cronograma de acreditación se organiza según la terminación del último número del documento de identidad. Al unificarse el pago, la Tarjeta Alimentar se deposita el mismo día que la asignación:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar

El universo de beneficiarios permanece sin cambios para este ciclo lectivo que comienza. Tienen acceso directo:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

Requisito clave: La actualización de datos en Mi ANSES

Ante el inicio de las clases, es vital que los titulares verifiquen que sus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en la plataforma Mi ANSES. Si un hijo cumplió 15 años, el sistema dejará de liquidar automáticamente el componente de la Tarjeta Alimentar, aunque seguirá percibiendo la AUH hasta los 18 años.

Asimismo, se recomienda revisar la carga de la Ayuda Escolar Anual, que este mes se paga con un refuerzo especial de $85.000 para quienes tengan el certificado de escolaridad al día, sumando un alivio extra a la canasta familiar de marzo.