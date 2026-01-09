Sueldos Docentes Bonaerenses 2026: cuánto se cobra hoy y qué aumentos se negocian para febrero y marzo

El arranque de 2026 encuentra a miles de docentes de la Provincia de Buenos Aires con una pregunta urgente: ¿cuánto queda de bolsillo con la escala vigente y cuándo llega el próximo aumento? La clave es entender dos cosas a la vez: por un lado, la base salarial con la que empezó el año (última actualización aplicada en 2025) y, por el otro, el calendario real de la paritaria 2026, que impacta en qué mes se verá reflejada una eventual recomposición.

Cuánto cobra hoy un docente bonaerense: valores de referencia para empezar 2026

Hasta que se firme un nuevo acuerdo paritario, los haberes se calculan sobre la escala vigente (última actualización aplicada en 2025). En la práctica, esto significa que el primer tramo fuerte que se negocie en 2026 podría reflejarse recién en los haberes de febrero o marzo, dependiendo de cuándo se cierre la paritaria y de cómo se instrumente (con retroactivos o no).

Valores orientativos “de bolsillo” (aproximados) con los que arranca 2026 para el cargo testigo y algunos casos típicos (pueden variar por descuentos, carga horaria, adicionales y situación personal):

Situación Jornada simple (4 hs) Jornada completa / equivalente Maestro/a de Grado sin antigüedad $713.200 aprox. $1.426.400 aprox. Maestro/a de Grado con 10 años $796.500 aprox. $1.590.000 aprox. Maestro/a de Grado con 24 años o más $1.050.000 aprox. $2.100.000 aprox. Preceptor/a sin antigüedad $614.700 aprox. —

Importante: si tenés “quinta hora” o jornada extendida, el ingreso inicial de bolsillo del cargo testigo puede acercarse a los $900.000 (según cómo esté conformada tu carga y adicionales).

Por qué tu sueldo real puede diferir: los ítems que más mueven el “de bolsillo”

Dos docentes con el mismo cargo pueden cobrar distinto incluso en el mismo distrito. En 2026, estos son los componentes que más suelen explicar diferencias:

Antigüedad : es el factor que más “estira” el haber a lo largo de la carrera. Los saltos por tramos (por ejemplo, 10, 15, 20, 24+ años) suelen notarse fuerte en el neto.

: es el factor que más “estira” el haber a lo largo de la carrera. Los saltos por tramos (por ejemplo, 10, 15, 20, 24+ años) suelen notarse fuerte en el neto. Desfavorabilidad : trabajar en zonas rurales, islas o con condiciones particulares puede sumar un porcentaje relevante sobre el básico.

: trabajar en zonas rurales, islas o con condiciones particulares puede sumar un porcentaje relevante sobre el básico. Jerarquización : cargos como dirección o secretaría tienen escalas diferenciadas (y por eso también suelen estar en el centro de los reclamos cuando se habla de “actualizar la pirámide salarial”).

: cargos como dirección o secretaría tienen escalas diferenciadas (y por eso también suelen estar en el centro de los reclamos cuando se habla de “actualizar la pirámide salarial”). Horas cátedra / módulos : en secundaria, técnica y modalidades, la cantidad de módulos y su valuación influyen mucho en el total.

: en secundaria, técnica y modalidades, la cantidad de módulos y su valuación influyen mucho en el total. Descuentos: además de los aportes habituales, pueden aparecer retenciones por afiliación, seguros, préstamos, ganancias (según el caso) u otros descuentos particulares.

Paritaria docente 2026: qué se sabe hoy y por qué muchos hablan de aumento “para febrero o marzo”

En el inicio de enero, los gremios docentes bonaerenses vienen presionando para que se reactive la paritaria y haya una propuesta que no sólo acompañe la inflación proyectada del primer trimestre, sino que también recomponga poder adquisitivo. Del lado provincial, el argumento más repetido gira en torno a la disponibilidad de recursos y el impacto de la situación fiscal.

En términos prácticos, esto es lo que suele mirar el docente para anticipar el impacto real:

Fecha de convocatoria : si la mesa se activa a mediados de enero, hay más chances de ver impacto en febrero (según liquidación).

: si la mesa se activa a mediados de enero, hay más chances de ver impacto en febrero (según liquidación). Modalidad del aumento : porcentaje al básico, sumas fijas, tramos escalonados, o una combinación.

: porcentaje al básico, sumas fijas, tramos escalonados, o una combinación. Retroactivos : si se acuerda pagar retroactivo a enero, puede mejorar el primer cobro, pero no siempre ocurre.

: si se acuerda pagar retroactivo a enero, puede mejorar el primer cobro, pero no siempre ocurre. Cláusula de revisión: clave si la inflación se acelera o si el acuerdo queda corto.

La gran confusión de enero: “sueldos congelados”, “paritaria postergada” y qué significa para tu bolsillo

Cuando se dice que el sueldo está “congelado”, muchas veces lo que se expresa es que no hubo un nuevo tramo de aumento aplicado luego de la última actualización de 2025. Eso no cambia tu escalafón ni tus adicionales: lo que cambia es que la base sobre la que se calcula todo todavía no se movió con una paritaria 2026.

Por eso, para no perderte, usá esta guía rápida:

Si no hay acuerdo nuevo , cobrás con la escala vigente (más tus adicionales habituales).

, cobrás con la escala vigente (más tus adicionales habituales). Si hay acuerdo en enero , el impacto puede aparecer en febrero (o marzo si la implementación se demora).

, el impacto puede aparecer en (o marzo si la implementación se demora). Si el acuerdo viene en tramos, puede haber subas escalonadas durante el primer semestre.

Cómo chequear tu liquidación sin volverte loco: 5 puntos para revisar en 2 minutos

Cargo y situación de revista : titular, provisional, suplente, etc.

: titular, provisional, suplente, etc. Jornada / módulos : que coincida con tu carga real.

: que coincida con tu carga real. Antigüedad reconocida : verificá el porcentaje y el tramo correcto.

: verificá el porcentaje y el tramo correcto. Desfavorabilidad : si corresponde, que esté aplicada con el nivel que te corresponde.

: si corresponde, que esté aplicada con el nivel que te corresponde. Descuentos: confirmá aportes y retenciones (y detectá descuentos “nuevos” no habituales).

Preguntas frecuentes que se repiten en Provincia de Buenos Aires

¿El aumento docente 2026 se cobra en enero?

En general, enero suele cobrarse con la escala vigente hasta que se cierre la negociación. Por eso se habla de impacto más probable en febrero o marzo, según fechas y forma de implementación.

¿Qué pasa si soy suplente o tengo módulos en varias escuelas?

El cálculo puede variar más por carga real, alta/baja de módulos y tiempos administrativos. En esos casos, es común que haya diferencias entre lo esperado y lo liquidado en el primer mes, y que se ajuste en la liquidación siguiente.

¿Por qué el “de bolsillo” no coincide con lo que publican como salario?

Porque las cifras publicadas suelen ser valores de referencia. El neto final depende de descuentos, adicionales, situación personal y combinación de cargos/horas.

¿Qué debería traer una buena oferta paritaria en 2026?

Los puntos que más se miran son: porcentaje real al básico, escalas que recompongan la pirámide (sobre todo jerárquicos y antigüedad), tramos claros y revisión si los precios se disparan.

Qué señales seguir esta semana para anticipar el aumento

Convocatoria formal a la mesa técnica salarial docente.

a la mesa técnica salarial docente. Definición de si habrá tramo puente (suma fija) o suba porcentual directa.

(suma fija) o suba porcentual directa. Si el acuerdo contempla recomposición por pérdida previa o sólo actualización hacia adelante.

por pérdida previa o sólo actualización hacia adelante. Confirmación del mes de impacto: haberes de febrero vs haberes de marzo.

Consejo práctico: si estás planificando gastos fuertes (alquiler, útiles, vacaciones o deudas), tomá el sueldo de enero como base y considerá el aumento como “probable” recién cuando haya acta/confirmación oficial y fecha de liquidación definida.