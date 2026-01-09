Paritarias Estatales Bonaerenses Hoy: qué se sabe, qué reclaman los gremios y qué mirar en tu sueldo en enero 2026

El arranque de enero suele venir con una pregunta que se repite en cada oficina pública de la Provincia de Buenos Aires: ¿cuándo vuelven a convocar a paritarias y qué aumento puede venir? En estas horas, el tema volvió al centro de la escena por los reclamos formales de los gremios y porque el cierre de 2025 dejó puntos abiertos que impactan directo en el bolsillo.

Si sos trabajador/a estatal bonaerense (Ley 10.430 o regímenes especiales), esta guía reúne lo más importante y útil para entender el momento paritario, qué puede pasar en las próximas semanas y qué revisar en tu liquidación.

Qué está pasando hoy con la paritaria estatal en la Provincia de Buenos Aires

Al día de hoy, los sindicatos estatales vienen exigiendo la reapertura “urgente” de la mesa salarial. El reclamo tomó fuerza en los últimos días porque:

El Gobierno bonaerense comunicó a fines de diciembre que la paritaria 2025 queda abierta y que las negociaciones se retoman en enero de 2026 .

y que las negociaciones . Gremios como UPCN formalizaron pedidos ante el Ministerio de Trabajo provincial para que se convoque sin más demoras a la mesa de la Ley 10.430.

a la mesa de la Ley 10.430. La presión sindical también se explica por la ausencia de definiciones de fin de año que, en otros ciclos, suelen llegar como revisión, bono o tramo adicional.

Qué reclaman los gremios y por qué el foco está en “recuperar” frente a inflación

En los pedidos públicos y notas elevadas a la Provincia, los sindicatos vienen planteando como eje una recomposición que recorte la pérdida de poder adquisitivo y que dé previsibilidad para el primer tramo de 2026.

Entre los puntos que suelen aparecer en esta etapa (y que es clave seguir cuando se anuncie una oferta) están:

Porcentaje de aumento para el primer trimestre o primer semestre (con tramos mensuales o bimestrales).

para el primer trimestre o primer semestre (con tramos mensuales o bimestrales). Cláusula de revisión (fecha y mecanismo para reabrir si la inflación corre por encima).

(fecha y mecanismo para reabrir si la inflación corre por encima). Retroactivos (si el acuerdo se firma avanzado el mes) y desde qué mes impacta.

(si el acuerdo se firma avanzado el mes) y desde qué mes impacta. Bonos o sumas extraordinarias (si son remunerativas o no remunerativas y cómo inciden en aguinaldo).

o sumas extraordinarias (si son remunerativas o no remunerativas y cómo inciden en aguinaldo). Regímenes especiales y sectoriales (salud, auxiliares, administrativos, etc.), donde suelen discutirse adicionales específicos.

y sectoriales (salud, auxiliares, administrativos, etc.), donde suelen discutirse adicionales específicos. Pases a planta, recategorizaciones, carrera y condiciones de trabajo (puntos que muchas veces se negocian en mesas técnicas).

Qué se sabe del cierre de 2025 y por qué quedó “abierta” la negociación

La señal más clara la dio el propio Gobierno bonaerense a fines de diciembre: la paritaria 2025 no se dio por cerrada y se anticipó que la discusión continuaría en enero 2026.

En términos prácticos, esto suele significar que la Provincia reconoce que todavía hay margen de discusión (por salarios o por condiciones) y que busca retomar con una nueva ronda. Para los trabajadores, el dato importante es que la negociación “abierta” mantiene viva la posibilidad de revisión cuando se reactive la mesa.

Línea de tiempo rápida: últimos movimientos y qué esperar ahora

Momento Qué ocurrió Por qué importa Agosto–octubre 2025 Se aplicaron tramos del último acuerdo informado públicamente por distintos medios y gremios. Marca el “piso” desde el cual se discutiría la actualización 2026. 22 de diciembre 2025 La Provincia comunicó que la paritaria 2025 seguía abierta y que se retomaba en enero 2026. Habilita formalmente la continuidad de la negociación. 8–9 de enero 2026 Gremios elevaron pedidos para reabrir de forma urgente la discusión salarial. Aumenta la presión para que haya fecha y oferta concreta. Próximas semanas Se espera convocatoria oficial y primera oferta (o reunión de “escucha” previa). Ahí se define si el aumento es con tramos, si hay revisión y desde cuándo corre.

Cómo leer tu recibo: 6 cosas concretas para revisar si hay acuerdo o anuncio

Cuando se cierre un tramo paritario, el impacto real se entiende mirando el recibo. Estas son las señales más útiles:

Básico vs. adicionales: un aumento al básico suele “arrastrar” otros ítems; una suma fija puede no hacerlo.

un aumento al básico suele “arrastrar” otros ítems; una suma fija puede no hacerlo. Remunerativo o no remunerativo: lo remunerativo suele incidir en aguinaldo y aportes; lo no remunerativo puede ser transitorio.

lo remunerativo suele incidir en aguinaldo y aportes; lo no remunerativo puede ser transitorio. Retroactivo: fijate si aparece un concepto específico (y a qué período corresponde).

fijate si aparece un concepto específico (y a qué período corresponde). Tramos: si el acuerdo es escalonado, el recibo puede mostrar un primer impacto y luego el segundo.

si el acuerdo es escalonado, el recibo puede mostrar un primer impacto y luego el segundo. Bonificación / adicional nuevo: en algunos sectores se negocian ítems específicos (y cambian el neto más de lo que parece el %).

en algunos sectores se negocian ítems específicos (y cambian el neto más de lo que parece el %). Fecha de cobro: si se firma cerca del cierre de liquidación, puede “pasar” al mes siguiente con retroactivo.

Preguntas frecuentes que hoy se repiten entre estatales bonaerenses

¿Ya hay fecha confirmada de reunión?

Por el momento, lo que está confirmado públicamente es el compromiso de retomar en enero 2026 y los pedidos gremiales de convocatoria. La confirmación de fecha y oferta suele llegar por citación del Ministerio de Trabajo y comunicados posteriores.

¿La paritaria es solo por salario?

No. La mesa salarial suele venir acompañada por negociaciones paralelas: pases a planta, condiciones de trabajo, carrera administrativa, adicionales sectoriales y mesas técnicas.

¿Puede haber retroactivo?

Puede ocurrir si la negociación se cierra avanzado el mes o si el acuerdo fija vigencia desde un mes anterior. El detalle siempre queda atado al acta.

¿Un bono sirve igual que un aumento?

Depende. Un bono puede aliviar un mes, pero no siempre impacta igual que un porcentaje al básico. Además, cambia mucho si es remunerativo o no.

Qué conviene seguir de cerca para anticipar el impacto en el bolsillo