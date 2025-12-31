Sueldos de empleados públicos bonaerenses: la Provincia confirmó el calendario de pagos de enero 2026

El inicio del nuevo año llega con definiciones clave para miles de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. En un contexto de organización financiera y planificación familiar, el Gobierno bonaerense dio a conocer cómo se distribuirán los pagos de salarios correspondientes al último mes de 2025, que se acreditan entre fines de diciembre y los primeros días de enero.
Cómo será el cronograma de pagos de enero en la provincia
La Dirección General de Planificación Financiera, dependiente de la Tesorería General de la Gobernación y del Ministerio de Economía provincial, confirmó el calendario oficial de cobro para todos los empleados públicos, incluyendo docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, trabajadores judiciales y organismos descentralizados.
El esquema de pagos se extiende desde el 30 de diciembre hasta el 8 de enero, según el organismo al que pertenezca cada trabajador.
Martes 30 de diciembre: quiénes cobran
- Dirección de Vialidad
- Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
- Instituto de la Vivienda
Viernes 2 de enero: organismos incluidos
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Loterías y Casinos
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Lunes 5 de enero: personal sanitario y cajas especiales
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
Martes 6 de enero: administración central y entes provinciales
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaría General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
- Autoridad del Agua
- Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
- Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
- Ente Administrador Astilleros Río Santiago
- Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
- Poder Legislativo
- Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Jefatura de Asesores del Gobernador
- Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
- Ministerio de Transporte
- Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Miércoles 7 de enero: Poder Judicial
- Poder Judicial
Jueves 8 de enero: cierre del cronograma
- Dirección General de Cultura y Educación
- Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)
Qué tener en cuenta sobre el cobro de haberes
Desde la Provincia recordaron que los salarios se acreditan automáticamente en las cuentas sueldo y que cada trabajador puede consultar su depósito a través de los canales habituales de su banco. Además, el cronograma permite anticipar gastos y organizar compromisos financieros en el arranque del año.
El pago escalonado busca garantizar el normal funcionamiento del sistema financiero provincial y asegurar que todos los empleados públicos bonaerenses cobren en tiempo y forma durante la primera semana de enero.