Sueldos de empleados públicos bonaerenses: la Provincia confirmó el calendario de pagos de enero 2026

El inicio del nuevo año llega con definiciones clave para miles de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. En un contexto de organización financiera y planificación familiar, el Gobierno bonaerense dio a conocer cómo se distribuirán los pagos de salarios correspondientes al último mes de 2025, que se acreditan entre fines de diciembre y los primeros días de enero.

Cómo será el cronograma de pagos de enero en la provincia

La Dirección General de Planificación Financiera, dependiente de la Tesorería General de la Gobernación y del Ministerio de Economía provincial, confirmó el calendario oficial de cobro para todos los empleados públicos, incluyendo docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, trabajadores judiciales y organismos descentralizados.

El esquema de pagos se extiende desde el 30 de diciembre hasta el 8 de enero, según el organismo al que pertenezca cada trabajador.

Martes 30 de diciembre: quiénes cobran

Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)

Instituto de la Vivienda

Viernes 2 de enero: organismos incluidos

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Lunes 5 de enero: personal sanitario y cajas especiales

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Martes 6 de enero: administración central y entes provinciales

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Administrador Astilleros Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Miércoles 7 de enero: Poder Judicial

Poder Judicial

Jueves 8 de enero: cierre del cronograma

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

Qué tener en cuenta sobre el cobro de haberes

Desde la Provincia recordaron que los salarios se acreditan automáticamente en las cuentas sueldo y que cada trabajador puede consultar su depósito a través de los canales habituales de su banco. Además, el cronograma permite anticipar gastos y organizar compromisos financieros en el arranque del año.

El pago escalonado busca garantizar el normal funcionamiento del sistema financiero provincial y asegurar que todos los empleados públicos bonaerenses cobren en tiempo y forma durante la primera semana de enero.