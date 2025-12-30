Paritarias Docentes: qué provincias confirmaron aumento y el mapa de sueldos para el cierre de 2025

Estamos a horas de brindar por el Año Nuevo y, para miles de docentes en Argentina, la incertidumbre salarial sigue siendo el plato principal en la mesa. Mientras algunas provincias lograron acuerdos paritarios de “emergencia” o activaron cláusulas gatillo para no perder contra la inflación, otras jurisdicciones cierran el 2025 con decretos, tensión gremial y la promesa de volver a verse las caras en enero.

Si sos docente, mirá cómo está la situación en los distritos clave hoy, 30 de diciembre, y las enormes diferencias que muestra tu recibo de sueldo según la provincia donde enseñes.

La Brecha Federal: hasta un 200% de diferencia por el mismo trabajo

Uno de los datos más llamativos de este fin de año es la disparidad salarial. Un informe reciente cruzó los datos de las liquidaciones de diciembre y confirmó que un maestro en la Patagonia puede cobrar el doble que uno del Norte Grande por la misma jornada laboral.

A continuación, la tabla comparativa del Salario de Bolsillo (Maestro de Grado, Jornada Simple, sin antigüedad) estimado para este cierre de año:

Provincia Sueldo Inicial (Estimado Dic. 2025) Situación Actual Tierra del Fuego $ 1.330.000 🟢 Acuerdo cerrado (zona desfavorable alta) Neuquén $ 1.300.000 🟢 Ajuste automático por IPC Río Negro $ 1.184.000 🟡 Negociación tensa Córdoba $ 980.000 + $100 mil de bono 🟢 Cláusula gatillo activa CABA $ 838.000 🟡 Aumento por decreto (5% escalonado) Provincia de Buenos Aires $ 713.217 🔴 Congelado. Valor de noviembre. Mendoza $ 710.000 🟡 Piso salarial garantizado Catamarca $ 665.000 🔴 Sin cierre paritario satisfactorio Formosa $ 598.000 🔴 No hubo acuerdo paritario de cierre de año Misiones $ 513.504 🔴 Acuerdo con gremio rechazado Santiago del Estero $ 425.904 🟡 El salario se compensa con Bonos de Fin de Año

Sueldo Docente en Provincia de Buenos Aires: ¿Por qué quedó abajo?

La situación de los docentes bonaerenses es crítica en este cierre de año. Mientras distritos como Córdoba lograron un auxilio extra con el bono de $100.000 y CABA aplicó un ajuste (aunque mínimo), la Provincia de Buenos Aires mantiene el salario “planchado” en los valores de noviembre.

Composición del Salario Inicial PBA ($713.217): Este monto de bolsillo se alcanza sumando el básico, la antigüedad (0%), y las bonificaciones remunerativas y no remunerativas.

El problema: Al no haber cierre paritario en diciembre, la inflación del último mes (fiestas, alimentos) impacta de lleno en el poder de compra sin ninguna compensación.

Al no haber cierre paritario en diciembre, la inflación del último mes (fiestas, alimentos) impacta de lleno en el poder de compra sin ninguna compensación. La promesa: Kicillof convocó a los gremios para la segunda semana de enero, donde se espera que se discuta un incremento retroactivo o un bono de verano para compensar este bache de fin de año.

Los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que nuclea a SUTEBA, FEB, y otros— venían exigiendo una reapertura urgente para cerrar el año por encima de la inflación acumulada. Sin embargo, la administración de Axel Kicillof confirmó en las últimas horas que no habrá un cierre definitivo en diciembre y la negociación pasará para enero de 2026.

CABA: Un cierre ajustado y la oferta del 5%

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño mantuvo su estrategia de ofertas bimestrales. La última propuesta puesta sobre la mesa para el tramo final del año (octubre-diciembre) consistió en un aumento escalonado del 5%.

El desglose: La oferta se dividió en un 2,5% retroactivo y un 2,5% para diciembre.

La oferta se dividió en un 2,5% retroactivo y un 2,5% para diciembre. Sueldo de bolsillo: Con estos números, el salario de maestro de grado jornada simple se ubica por encima de los $838.000 , mientras que la jornada completa supera el $1.600.000 .

Con estos números, el salario de maestro de grado jornada simple se ubica por encima de los , mientras que la jornada completa supera el . La respuesta: Gremios como UTE y Ademys consideraron la oferta insuficiente frente al costo de vida en la Ciudad, pero el gobierno de Jorge Macri avanzó con la liquidación para asegurar el cobro antes de las fiestas.

Santa Fe y Córdoba: La grieta salarial del centro

La Región Centro muestra dos caras muy distintas en este cierre de 2025. Mientras Córdoba respira gracias a acuerdos previos, Santa Fe termina el año con alta conflictividad.

Santa Fe (Decreto): El gobernador Maximiliano Pullaro cerró la discusión 2025 por decreto . Aunque se otorgó una corrección, AMSAFE rechazó la medida denunciando una caída del poder adquisitivo superior al 7% anual. El cobro comienza este viernes 2 de enero.

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró la discusión 2025 por . Aunque se otorgó una corrección, rechazó la medida denunciando una caída del poder adquisitivo superior al 7% anual. El cobro comienza este viernes 2 de enero. Córdoba (Gatillo): La UEPC respira gracias a la actualización automática por inflación (IPC) acordada meses atrás, lo que posiciona a los docentes cordobeses mejor que sus vecinos santafesinos en este cierre de año.

El conflicto nacional: CTERA y el Presupuesto 2026

Más allá de las provincias, el escenario nacional sigue trabado. CTERA emitió un duro comunicado rechazando el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo Nacional, advirtiendo que la suspensión de leyes de financiamiento educativo (como la del 6% del PBI) pone en riesgo la escuela pública.

El Gobierno Nacional, por su parte, mantiene la postura de no convocar a la Paritaria Nacional Docente para fijar pisos salariales, limitándose a emitir resoluciones sobre el salario mínimo garantizado, que hoy ha quedado muy rezagado respecto a las canastas básicas provinciales.

¿Qué tenés que mirar ahora? Si sos docente bonaerense, atento a la segunda quincena de enero: ahí se define tu sueldo de febrero. Si estás en Santa Fe o CABA, revisá tu recibo de sueldo digital esta semana para verificar que los ítems “a cuenta de futuros aumentos” o los decretos se hayan liquidado correctamente.

Este artículo se actualiza constantemente con la información oficial de los gremios y ministerios de educación provinciales.