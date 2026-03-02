Provincia reabre la negociación salarial con docentes y estatales: cuándo es la reunión y qué oferta se espera

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó oficialmente a los gremios docentes y estatales a una nueva audiencia paritaria para definir los ingresos del sector. La citación busca destrabar un conflicto salarial severo, marcado por el rechazo sindical unánime a la última oferta oficial y la confirmación de medidas de fuerza en todo el territorio bonaerense.

La reunión clave fue fijada para el miércoles 4 de marzo de 2026, apenas 48 horas después de un paro que paralizó la administración pública y afectó directamente el inicio del ciclo lectivo. Los sindicatos, que representan a miles de trabajadores, exigen una propuesta superadora que evite una mayor pérdida del poder adquisitivo frente al ritmo sostenido de la inflación.

Los motivos detrás del rechazo al último incremento salarial

Durante la última semana de febrero, la administración de Axel Kicillof había puesto sobre la mesa un aumento del 3%. Sin embargo, gremios mayoritarios como SUTEBA, FEB, ATE y UPCN desestimaron rápidamente la propuesta, catalogándola de insuficiente frente a las necesidades diarias de los trabajadores.

El principal punto de discordia radicó en que el impacto real de esa suba en el bolsillo apenas llegaba al 1,5%. Esta distorsión ocurrió porque la nueva oferta eliminaba un pago retroactivo del mes anterior, provocando que la recomposición final resultara ínfima y alejada de los registros de precios al consumidor.

Ante este escenario de estancamiento en la negociación, el Ejecutivo bonaerense tomó una decisión unilateral de urgencia: liquidar ese 1,5% de mejora en carácter de anticipo. El objetivo del gobierno fue evitar que los salarios de febrero, que se perciben durante los primeros días de marzo, quedaran totalmente congelados en las cuentas sueldo.

El paro del 2 de marzo: escuelas cerradas y reclamos nacionales

La convocatoria a la nueva mesa del 4 de marzo llega con un ciclo lectivo que arrancó de manera accidentada. Los docentes ratificaron un paro de actividades para el lunes 2 de marzo, fecha en la que millones de alumnos de la provincia debían regresar a las aulas para iniciar el año escolar 2026.

Esta medida de fuerza presenta un doble componente estratégico para los sindicatos. Por un lado, responde al rechazo directo de la oferta salarial provincial, pero por el otro, se articula con una jornada nacional de protesta que denuncia la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno central.

En el sistema educativo bonaerense, que concentra casi el 40% de la matrícula total del país, el impacto de la huelga genera gran preocupación institucional. Las autoridades provinciales advierten que el malestar salarial amenaza con extender la conflictividad y las interrupciones durante todo el mes si no se alcanza un consenso el día miércoles.

Radiografía de los sueldos y la propuesta económica en mesa

La discusión salarial en la jurisdicción más grande de Argentina expone números concretos que marcan la tensión en las bases trabajadoras. El salario básico de un docente o empleado estatal enfrenta un deterioro histórico, profundizado en los últimos meses por la suspensión total de transferencias financieras desde la órbita nacional.

Actualmente, la estructura de ingresos que se debate en la ciudad de La Plata incluye múltiples variables, desde el salario inicial hasta compensaciones de emergencia. A continuación, se expone un resumen detallado de la oferta que desencadenó el conflicto actual:

Variables de la Negociación Estado de Situación (Marzo 2026) Oferta Oficial Rechazada Aumento nominal del 3% (con un impacto real de apenas el 1,5% en el recibo final). Sueldo Docente Testigo $888.749 (Corresponde a un maestro de grado con 10 años de antigüedad). Anticipo Liquidado Mejora del 1,5% otorgada de forma unilateral “a cuenta de futuros aumentos”.

El peso de la deuda nacional sobre el presupuesto provincial

El complejo escenario paritario bonaerense está intrínsecamente ligado al asfixiante panorama financiero que atraviesa la gestión de Kicillof. Recientemente, el Ministerio de Economía detalló que el Gobierno nacional arrastra una deuda acumulada de 22,2 billones de pesos con la Provincia, limitando severamente cualquier ofrecimiento de mejora salarial a largo plazo.

Según los registros oficiales, este enorme vacío financiero se compone de variables estructurales que golpean directo a las cuentas públicas. Los tres ejes principales del reclamo provincial hacia la Casa Rosada son los siguientes:

Obras públicas paralizadas: Se registran pérdidas por 8,7 billones de pesos en proyectos de infraestructura comprometidos por Nación que hoy están frenados.

Se registran pérdidas por 8,7 billones de pesos en proyectos de infraestructura comprometidos por Nación que hoy están frenados. Fondos retenidos por ley: Representan unos 3,8 billones correspondientes a transferencias previsionales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) y el extinto FONID.

Representan unos 3,8 billones correspondientes a transferencias previsionales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) y el extinto FONID. Programas sociales discontinuados: Equivalen a 3,1 billones perdidos por el cese abrupto de asistencia alimentaria, sanitaria y educativa en el conurbano y el interior.

Ante la falta de recursos genuinos, algunos sectores de la mesa sindical, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), elevaron propuestas tributarias audaces. Le sugirieron al Gobernador crear o incrementar impuestos dirigidos a sectores de alta capacidad contributiva, apuntando específicamente a propiedades ociosas, el campo y el gravamen a la herencia para financiar los sueldos.

El reclamo de los estatales y la quita del presentismo

Aunque la paritaria docente acapara gran parte del debate público, los trabajadores de la administración central (Ley 10.430) y del sector salud transitan una coyuntura igualmente crítica. Sindicatos como FEGEPPBA alertaron formalmente al Ministerio de Trabajo que la espiral inflacionaria licuó por completo el nivel de vida de los escalafones más bajos del Estado.

Sumado a la insuficiencia del 1,5% adelantado, el conjunto de los empleados públicos enfrenta un recorte sorpresivo en sus cobros habituales. El Ejecutivo provincial confirmó la eliminación definitiva del plus por presentismo, un componente histórico que altera negativamente la liquidación final de miles de trabajadores en este inicio de año.

Cronograma de pagos de marzo y los próximos pasos

A pesar de la falta de un acuerdo paritario integral, la Tesorería General bonaerense habilitó el esquema de desembolsos correspondientes a los sueldos de febrero. El cronograma oficial de pagos inició el viernes 27 de febrero y se extenderá ininterrumpidamente hasta el viernes 6 de marzo.

Para la mayoría del personal activo estatal y docente, las liquidaciones de este mes traen aparejados movimientos particulares en sus recibos:

Incremento a cuenta: Todos los depósitos incluyen el criticado 1,5% de anticipo para atenuar el impacto del congelamiento salarial.

Todos los depósitos incluyen el criticado 1,5% de anticipo para atenuar el impacto del congelamiento salarial. Asignación por escolaridad: Se abona la ayuda escolar anual, con topes que rondan los 280.000 pesos por hijo de cara al ciclo lectivo 2026.

Se abona la ayuda escolar anual, con topes que rondan los 280.000 pesos por hijo de cara al ciclo lectivo 2026. Jubilados del IPS: El sector pasivo provincial ya percibió sus haberes desde el 27 de febrero, respetando la finalización de sus documentos de identidad.

Todas las miradas gremiales y políticas están puestas en la audiencia de esta semana. El Gobierno de la Provincia estará obligado a recalcular sus márgenes financieros para presentar una oferta superadora, indispensable para pacificar la calle, destrabar el reinicio de las clases y garantizar la paz social en un año económicamente impredecible.