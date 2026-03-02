Paro nacional docente frena el ciclo lectivo: cuáles son las provincias sin clases este lunes 2 de marzo

El calendario educativo de 2026 experimenta un freno abrupto este lunes tras la confirmación de un paro nacional docente liderado por CTERA y gremios aliados a la CGT. La medida de fuerza, anunciada tras el rotundo fracaso de las paritarias, posterga el esperado regreso a las aulas en la mayor parte del territorio argentino.

Para la jornada de hoy, los cronogramas oficiales estimaban que cerca de 8,5 millones de alumnos retomarían sus estudios regulares. Sin embargo, el cese de tareas impulsado por organizaciones sindicales de alcance nacional como UDA, CEA, Sadop y Amet deja a 15 provincias con las escuelas cerradas, obligando a las comunidades educativas a frenar sus actividades.

El foco de atención gubernamental se centra en la contundencia de esta protesta, ya que el acatamiento abarca tanto a las instituciones públicas como a una gran porción del sector privado. A nivel país, la tensión entre las administraciones provinciales, la Casa Rosada y los representantes de los trabajadores transita uno de los picos más altos de los últimos años.

Los fondos recortados y la exigencia salarial de fondo

El detonante de este estallido generalizado no responde únicamente a los porcentajes de aumento ofrecidos por cada jurisdicción, sino a decisiones de raíz estructural. Los dirigentes magisteriales exigen de manera urgente la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un ítem histórico que representaba un porcentaje clave y directo en el bolsillo de los maestros.

A esta demanda central se le suma el pedido unánime de una convocatoria formal a la Paritaria Nacional Docente. Los sindicatos advierten que, sin un piso salarial establecido a nivel federal, las desigualdades económicas entre las provincias se profundizan, empujando los sueldos del sector a sus niveles adquisitivos más bajos en casi dos décadas.

Además, la dirigencia advirtió sobre el duro impacto de la inflación acumulada. Según recientes cálculos gremiales, un educador con dos cargos pierde actualmente unos 300.000 pesos mensuales frente a la no actualización de las partidas nacionales y la evidente falta de acuerdos de recomposición viables a nivel local.

El rechazo unánime agudiza la tensión en Provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, provincia que concentra casi el 40% de la matrícula escolar de toda la Argentina, el panorama es sumamente crítico. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó de plano la última oferta de Axel Kicillof, sumando la paralización de sus propios afiliados a la huelga dispuesta por las centrales nacionales.

El malestar de los maestros de la Provincia radica en la distorsión de los números propuestos. El Ejecutivo había ofrecido un aumento nominal del 3% para febrero, el cual, en términos reales, se traducía en una mejora de bolsillo de apenas el 1,5% tras la abrupta eliminación de un retroactivo abonado el mes anterior.

Ante este escenario conflictivo, las escuelas bonaerenses permanecerán completamente vacías este lunes. Si bien el gobierno provincial citó a una nueva reunión paritaria de emergencia para el miércoles 4 de marzo, la desconfianza reina en las bases de trabajadores y el normal desarrollo del ciclo lectivo para los próximos días se mantiene rodeado de incertidumbre.

Radiografía de la protesta y el mapa provincial del conflicto

El calendario dictaba que este lunes 2 de marzo fuera el Día D para inaugurar el ciclo de educación primaria y secundaria. Hoy, la huelga interrumpe el inicio oficial en 15 jurisdicciones específicas, generando un escenario sumamente dispar a lo largo y ancho del país.

A continuación, detallamos el estado de situación en las principales regiones afectadas por la medida de fuerza sindical:

Provincia / Jurisdicción Impacto del paro este lunes 2 de marzo Provincia de Buenos Aires Sin inicio de clases. Adhesión total de gremios docentes públicos y privados (24 hs). Tucumán y Jujuy Sin clases. Paro endurecido con una extensión confirmada de 48 horas (lunes y martes). Ciudad de Buenos Aires Afectación parcial. La huelga complica exclusivamente el arranque del nivel secundario. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos Sin clases. El bloque de la región centro acata la huelga nacional por 24 horas. Neuquén, Río Negro y Chubut Habían comenzado el ciclo previo a marzo, pero suspenden la actividad hoy adhiriendo a CTERA.

El listado completo de los distritos que no arrancan las clases

Para aquellos padres y tutores que buscan certezas operativas sobre su localidad, resulta vital conocer la nómina exacta de distritos afectados. Las provincias que tenían programado el corte de cinta para este 2 de marzo y quedaron totalmente paralizadas son:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca y Chaco

Córdoba, Corrientes y Entre Ríos

Formosa, La Pampa y La Rioja

Misiones y Río Negro

Salta y San Juan

Santa Fe y Tucumán

En contrapartida, un grupo minoritario de jurisdicciones logró esquivar la paralización absoluta de las aulas. Distritos como Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego ya habían iniciado sus clases en semanas previas y sus gremios locales decidieron mantener una actividad parcial o no adherir a las directivas de la CGT.

El impacto en los hogares y la postura gubernamental

La repentina ausencia de actividad en las escuelas detona severas complicaciones logísticas para millones de familias argentinas. Madres y padres se ven obligados a buscar alternativas de cuidado a último momento, alterando de forma directa sus propias jornadas laborales y rutinas productivas.

En respuesta a la magnitud del cese de actividades, voceros del Ejecutivo y administraciones provinciales remarcan que los salarios son competencia local. Distintos gobiernos regionales ya analizan aplicar descuentos por el día no trabajado a aquellos agentes de la educación que se plieguen al paro, buscando desincentivar futuras medidas.

Frente a las posibles sanciones, los sindicatos ratifican la legitimidad de su protesta y anticipan que no darán un paso atrás. La conducción magisterial mantendrá el estado de alerta y movilización permanente, apostando a que la trascendental reunión paritaria del próximo miércoles en La Plata logre destrabar el conflicto para devolver la normalidad a los alumnos.