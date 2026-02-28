Paro estatal en la Provincia de Buenos Aires: Gremios judiciales, docentes y administrativos paran este lunes 2 de marzo

La paz social en la gestión bonaerense atraviesa su momento más crítico en lo que va del año. Tras la confirmación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se consolidó un frente de unidad gremial que incluye a los trabajadores judiciales y a los principales sindicatos docentes (SUTEBA y FEB), quienes realizarán una jornada de protesta con cese de actividades y movilización para este lunes 2 de marzo. La medida de fuerza impactará directamente en la administración pública, las escuelas y los tribunales de toda la provincia, en reclamo de una reapertura de paritarias que compense la inflación del primer bimestre de 2026.

Unidad gremial contra el techo salarial

La decisión de ATE Provincia de sumarse a los judiciales de la AJB y a los gremios docentes no es un hecho aislado. Los trabajadores estatales rechazan la última oferta salarial del Gobierno provincial, la cual califican de “insuficiente” frente a los recientes aumentos en las tarifas de servicios públicos y combustibles. El objetivo del bloque sindical es romper el esquema de aumentos escalonados y lograr una cláusula de ajuste mensual automática que preserve el poder adquisitivo frente al índice de precios.

Qué servicios se verán afectados por el paro del lunes

El alcance de la protesta será masivo y afectará la atención al público en diversas áreas de la gobernación de Axel Kicillof. Estos son los puntos clave para los usuarios:

Las oficinas de ARBA, el Registro de las Personas y los centros de atención administrativa de los ministerios verán reducida su capacidad de atención al mínimo. Muchos turnos previos deberán ser reprogramados. Salud: Los profesionales nucleados en CICOP también manifestaron su adhesión. Si bien se garantiza el funcionamiento de las guardias de los 80 hospitales bonaerenses, se suspenderán las cirugías programadas y la atención en consultorios externos.

El reclamo por el “Fondo de Fortalecimiento”

Más allá de la cuestión salarial, los gremios estatales bonaerenses denuncian una desfinanciación de las áreas operativas debido al recorte de transferencias desde el Gobierno Nacional hacia la Provincia. ATE insiste en que la falta de insumos en hospitales y la degradación de la infraestructura escolar son consecuencia directa del “ahogo financiero“.

Por su parte, el Gobierno provincial sostiene que los esfuerzos fiscales están al límite y que la recaudación propia se ha visto resentida por la caída del consumo masivo. Sin embargo, la presión gremial busca que el Ejecutivo local reasigne partidas para evitar que el conflicto se extienda durante todo el mes de marzo.

Recomendaciones para los ciudadanos

Ante este escenario de parálisis administrativa, se recomienda a los bonaerenses:

Evitar traslados innecesarios: Antes de acudir a una dependencia provincial, chequear el estado de atención a través de las redes sociales oficiales de cada organismo.

Antes de acudir a una dependencia provincial, chequear el estado de atención a través de las redes sociales oficiales de cada organismo. Consultar en las escuelas: Los padres deben comunicarse con las instituciones educativas durante las primeras horas del lunes, ya que en muchos casos el personal directivo o auxiliares podrían asegurar la apertura parcial del establecimiento aunque no se dicten clases.

Los padres deben comunicarse con las instituciones educativas durante las primeras horas del lunes, ya que en muchos casos el personal directivo o auxiliares podrían asegurar la apertura parcial del establecimiento aunque no se dicten clases. Trámites online: Priorizar el uso de las plataformas digitales para pagos de impuestos o consultas, aunque los procesos de validación humana podrían sufrir demoras hasta el martes 3 de marzo.

El conflicto entra ahora en una etapa de “espera técnica”. Si tras la movilización del lunes no surge una convocatoria formal a una nueva mesa de negociación, los gremios ya advirtieron que intensificarán el plan de lucha con un posible paro de 48 horas para la semana siguiente.