Sorpresa electoral en la Quinta Sección: Duro revés para el radicalismo en tres municipios

Francisco Díaz
resultados

El domingo 7 de septiembre dejó resultados que sorprendieron a la política de la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Tres municipios históricamente gobernados por el radicalismo registraron derrotas contundentes que obligan a un profundo análisis sobre la gestión de los últimos años y las estrategias de cara a 2027.

Lezama, bajo la administración de Arnaldo Harispe desde 2015; General Belgrano, conducido por Osvaldo Dinapoli también desde 2015; y Monte, a cargo de José Castro desde 2019, fueron los distritos donde Fuerza Patria se impuso con claridad, imponiendo un cambio político significativo. Los resultados no solo reflejan la pérdida del apoyo popular a los intendentes radicales, sino que también anticipan la probable pérdida de la presidencia de sus respectivos Concejos Deliberantes.

En Dolores, Fuerza Patria consolidó un triunfo rotundo con el 60% de los votos, reafirmando la gestión del actual intendente García frente a Camilo Etchevarren, quien fuera intendente hasta 2023 y que se presentó en esta ocasión por el espacio Somos Buenos Aires. La misma fuerza política también logró resultados contundentes en General Guido, Chascomús, Castelli y Pila, marcando una tendencia clara en la región.

El mensaje del electorado es inequívoco: un llamado de atención a la gestión de los intendentes radicales y un respaldo claro a Fuerza Patria.

Los resultados de este domingo redefinen el mapa político de la Quinta Sección y plantean un desafío estratégico para los gobiernos locales, que deberán replantear su rumbo si buscan mantener relevancia en las elecciones generales de 2027.

