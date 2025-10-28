Semana del Auténtico Helado Artesanal: vuelve el evento más dulce del año

Cada año, cuando empieza a sentirse el calor, miles de argentinos esperan una fecha muy especial que ya se volvió un clásico: la Semana del Auténtico Helado Artesanal. Se trata de una propuesta impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que busca celebrar y difundir la tradición del helado artesanal en todo el país.

Cuándo se celebra la Semana del Helado Artesanal

La edición 2025 se desarrollará del 10 al 16 de noviembre en heladerías artesanales de todo el país. Durante esos días habrá promociones, descuentos, lanzamientos de sabores y actividades especiales para disfrutar en familia o con amigos.

Uno de los momentos más esperados será La Noche de las Heladerías, que este año se realizará el jueves 13 de noviembre desde las 19 horas. En esa jornada, los locales adheridos suelen ofrecer:

Promociones 2×1 en helado.

en helado. Nuevos sabores exclusivos presentados por cada heladería.

presentados por cada heladería. Eventos en vivo, degustaciones y sorteos para el público.

Qué busca promover el evento

La iniciativa tiene como objetivo promover el consumo del helado artesanal argentino, un producto que se distingue por su elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes artificiales y mediante técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Además, el evento representa una oportunidad para que los productores locales den a conocer su trabajo, fortalezcan su presencia en los barrios y refuercen el vínculo con sus comunidades.

Cómo conocer las heladerías participantes

En los próximos días, AFADHYA publicará la lista completa de heladerías adheridas a la Semana del Auténtico Helado Artesanal. La información estará disponible en los canales oficiales y redes sociales del evento, donde también se difundirán las promociones y actividades especiales.

Este encuentro, que reúne cada año a cientos de heladerías en todas las provincias argentinas, se consolida como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del año. Con su mezcla de sabor, tradición y alegría, la Noche de las Heladerías 2025 promete ser una cita imperdible para disfrutar del auténtico helado artesanal argentino.