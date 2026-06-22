¿se viene un descanso xl? Quiénes tendrán un inesperado fin de semana largo de 4 días en las próximas semanas

Mientras la mayoría debe esperar los descansos tradicionales, un sector específico ya tiene confirmado un receso extendido que transformará su rutina laboral. A continuación, te contamos los detalles para que revises si estás entre los afortunados.

Quiénes disfrutarán del beneficio de los 4 días de descanso

Este beneficio no impactará a la totalidad de la población trabajadora, sino que corresponde a normativas de alcance sectorial y regional.

La medida alcanzará de forma obligatoria a los empleados de la administración pública nacional y provincial, junto con el sector bancario de ciertas jurisdicciones. El resto de las actividades privadas quedará supeditado a lo que defina cada empleador o convenio colectivo.

La fecha exacta del próximo fin de semana extralargo

Para organizar los días libres y aprovechar al máximo las jornadas de desconexión, es fundamental marcar el almanaque con precisión.

El receso extendido comenzará a regir a partir del viernes 10 de julio de 2026 y se acoplará de manera consecutiva con el sábado y el domingo. La ventaja se completará formalmente el lunes 13 de julio de 2026, consolidando así las cuatro jornadas de descanso neto.

El motivo detrás del feriado puente decretado por el calendario

La conformación de este bache en la semana laboral responde a una estrategia de fomento económico y conmemoraciones locales.

Feriado inamovible: se conmemora una fecha patria clave que cae a mitad de la semana previa, activando los mecanismos de traslado vigentes.

se conmemora una fecha patria clave que cae a mitad de la semana previa, activando los mecanismos de traslado vigentes. Feriado con fines turísticos: se aplica el decreto que fija los denominados “feriados puente” para conectar las jornadas del fin de semana.

se aplica el decreto que fija los denominados para conectar las jornadas del fin de semana. Impacto comercial: la iniciativa busca generar un fuerte movimiento en el sector gastronómico, hotelero y de servicios regionales.

Cómo se deben liquidar los días trabajados durante el receso

Si te toca prestar servicios durante estas jornadas especiales, es vital que conozcas cómo impactará la liquidación en tu próximo recibo de sueldo.

Según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo, las jornadas declaradas como feriados nacionales obligatorios se abonan con un recargo del 100%. Esto significa que cada empleado que cumpla tareas el viernes o el lunes deberá percibir el equivalente a un pago doble por día trabajado.