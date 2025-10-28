Se viene La Noche de las Heladerías: ¿Cuándo es y qué promociones habrá?

La Noche de las Heladerías se aproxima y promete convertirse en una celebración inigualable para los amantes del helado artesanal. Este evento, organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), se enmarca en la Semana del Auténtico Helado Artesanal y se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, empezando a las 19 horas en diversos puntos del país.

¿Qué ofrece la Noche de las Heladerías?

Durante esta jornada, las heladerías artesanales que participen tendrán promociones, descuentos y sorpresas especiales para que los asistentes puedan disfrutar de los sabores más auténticos de la temporada. Este evento no solo celebra el helado como un postre, sino que busca promover su consumo, destacando que estas delicias son elaboradas con ingredientes naturales y sin conservantes ni colorantes artificiales.

Además, la celebración fomenta métodos tradicionales en su producción, diferenciándose de las opciones industriales disponibles en el mercado, lo que realza su valor y autenticidad.

Visibilizando el trabajo artesanal

Un objetivo importante de la Noche de las Heladerías es visibilizar el trabajo de pequeños productores y emprendimientos familiares. Estos heladeros, a través de su creatividad e innovación, mantienen viva una tradición que se ha entrelazado con la identidad gastronómica de Argentina. En este contexto, se espera que numerosas heladerías decoren sus locales y ofrezcan una variedad de promociones, incluyendo 2×1 en copas y degustaciones gratuitas.

Cómo participar

AFADHYA publicará en su sitio oficial y redes sociales la lista completa de heladerías participantes así como las promociones especiales que aplicarán. También se espera una gran participación en todo el país a lo largo de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre, con actividades, sorteos y campañas que resaltan el valor cultural y gastronómico del helado argentino.