Santilli: “Estamos listos para competir y hacer historia en la provincia”

Diego Santilli, conocido como “El Colo”, se pronunció sobre la situación actual en la campaña de La Libertad Avanza en una entrevista con MDZ, donde abordó temas relevantes como la salida de José Luis Espert y las dificultades que enfrenta su partido en la provincia de Buenos Aires, además de la posibilidad de reimprimir boletas electorales.

Las Consecuencias de la Renuncia de Espert

En la entrevista, Santilli expresó que lo más importante es que Espert ya no es candidato y que la justicia actuará sin privilegios. “La Justicia actuó y hay que esperar el veredicto”, dijo Santilli. La renuncia de Espert, según el legislador, abre la puerta para enfocarse en la campaña y llevar sus propuestas a cada rincón de la provincia.

El desafío, sin embargo, es grande. Santilli tiene que lidiar con una boleta única que no apareció en las elecciones pasadas, lo cual considera una desventaja significativa. “Es como escalar el Himalaya en musculosa”, afirmó, resaltando que deben esforzarse por hacer conocer sus propuestas frente a la “vieja política” que se resiste a cambiar.

¿Es Factible Reimprimir Boletas a Tiempo?

Al tocar el tema de la reimpresión de boletas electorales, Santilli indicó que se están ajustando detalles críticos. “Ahora en la provincia de Buenos Aires hay que reimprimir muchos talonarios de boletas porque no pasaron los controles de calidad”, explicó. Por ejemplo, se detectaron problemas de color en las boletas, lo que podría confundir a los votantes.

“El objetivo es que la gente pueda votar sin confusiones”, aseguró, refiriéndose a las elecciones donde se presentaron varias boletas de colores similares. Esta nueva modalidad de boleta única se plantea como una solución para erradicar prácticas desleales en los comicios anteriores.

El Reto de Atraer a los Votantes de Juntos por el Cambio

En cuanto a su conexión con los votantes, Santilli destacó su determinación de “poner el cuerpo” y “remar” en una campaña corta. “Faltaron casi 1.900.000 votantes en la última elección, y muchos de ellos eran de Juntos por el Cambio”, afirmó.

Con menos de 20 días para la elección del 26 de octubre, y con cifras en contra, La Libertad Avanza busca captar el interés del electorado. Santilli se muestra optimista al señalar que el kirchnerismo apenas incrementó sus votos, lo que podría ofrecer una oportunidad para sumar más apoyo. “Ojalá logremos seducir a esos votantes”, añadió.

En un panorama más amplio, Santilli insistió en la importancia de mostrar una agenda con propuestas concretas: “Bajar impuestos, tolerancia cero al delito y aumentar la cantidad de trabajadores formales son nuestras prioridades”, concluyó, dejando claro que su objetivo es instaurar cambios significativos en la provincia de Buenos Aires y el país a largo plazo.