Salarios bajos y deudas: el informe de la uba que revela la nueva preocupación de los argentinos

La preocupación económica de las familias argentinas atravesó un cambio de eje en los últimos meses. Aunque la inflación mostró cierta desaceleración, los salarios insuficientes (63,1%) y el miedo al desempleo (61%) se transformaron en las principales alertas del día a día.
El impacto directo en el bolsillo: crisis personal y endeudamiento
El 55,9% de los consultados por la Universidad de Buenos Aires reconoció atravesar una crisis económica personal vinculada directamente con deudas o ingresos que no alcanzan.
Dentro del universo de personas con compromisos financieros, un alarmante 57% admitió que debió endeudarse para comprar alimentos y cubrir gastos cotidianos básicos.
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Servicios e impuestos: las otras causas para pedir crédito
La presión sobre la economía familiar se extenderá más allá de la canasta básica durante la segunda mitad del año.
Un 33% recurrió a deudas para abonar servicios, impuestos, expensas o alquileres, mientras que un 30% debió financiarse para cancelar compromisos previos, generando una cadena de endeudamiento.
Salud mental en riesgo: angustia, cansancio e incertidumbre
El desgaste financiero repercute sin escalas en la salud psíquica de la población: 9 de cada 10 encuestados le asignaron alta importancia a los problemas económicos en su bienestar mental.
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Entre los principales estados emocionales detectados por el informe, lideraron la incertidumbre (43%), la angustia (40%), el hartazgo (33%) y el temor al futuro (30%).
Expectativas y proyección hacia el próximo año
Las perspectivas de recuperación a corto plazo se mantienen cautas entre los hogares relevados entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026.
Un 53% consideró que el escenario económico no mejorará durante el próximo año, mientras que el 45% se declaró directamente pesimista sobre su situación financiera personal para los próximos doce meses.