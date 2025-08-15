Rige restricción a la circulación de camiones en las rutas a la costa atlántica

Con el feriado del domingo 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y el agregado del viernes 15 como día no laborable con fines turísticos, miles de bonaerenses y turistas disfrutarán de un fin de semana extra largo, con la posibilidad de recorrer distintos puntos turísticos de la provincia.

Ante el previsible incremento del tránsito, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires implementó restricciones para la circulación de camiones de más de siete toneladas en rutas clave durante el jueves, viernes y domingo.

“Pedimos a los transportistas planificar sus viajes y a los conductores particulares respetar las indicaciones para que el fin de semana largo se desarrolle con normalidad”, indicaron desde el organismo vial.

Horarios de restricción

Sentido a la Costa Atlántica: viernes 15, de 06:00 a 14:00 horas.

viernes 15, de 06:00 a 14:00 horas. Sentido a CABA: domingo 17, de 14:00 a 23:59 horas.

Rutas afectadas

La medida alcanzará a la Autopista Buenos Aires–La Plata, Autovía 2, Ruta 11, Ruta 36, Ruta 56, Ruta 63 y Ruta 74, en los tramos que conectan con los principales balnearios bonaerenses.

Excepciones

Quedarán exceptuados los transportes menores a siete toneladas y los vehículos vinculados a actividades esenciales, como traslado de alimentos perecederos, animales vivos, combustibles, medicinas, residuos patogénicos y servicios de emergencia.

El operativo se suma a las acciones coordinadas con fuerzas de seguridad y organismos nacionales para reforzar los controles y garantizar una circulación segura.