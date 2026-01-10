Renovación de licencia de conducir en PBA: qué municipios ya no piden el libre deuda de infracciones

Enero es el mes crítico. Entre las vacaciones, la VTV y los gastos de fin de año, el bolsillo de los bonaerenses no da para más. Y para colmo, al momento de renovar la licencia de conducir, muchos se encuentran con la famosa “sorpresa” en el sistema: multas de tránsito acumuladas que, en teoría, bloquean el trámite.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en los últimos meses. Hoy, 10 de enero de 2026, la exigencia del “libre deuda” para renovar el registro ya no es una barrera absoluta en toda la Provincia de Buenos Aires. Gracias a una serie de fallos judiciales y la presión de la Defensoría del Pueblo, varios municipios se han visto obligados a flexibilizar este requisito, priorizando el derecho a trabajar y circular por sobre la recaudación.

Si tenés turno para renovar o se te vence el plástico en estos días, esta es la información precisa que necesitás para no pagar de más ni quedarte sin registro.

El cambio de reglas: ¿Es legal que te bloqueen la licencia?

Históricamente, los municipios exigían tener todas las multas pagas para iniciar el trámite. Esto generaba un círculo vicioso: sin registro no podés trabajar (si sos chofer, viajante o usás el auto para ir a la oficina) y sin trabajar no podés pagar la multa.

La Justicia bonaerense ha sentado jurisprudencia firme al declarar inconstitucional este bloqueo en repetidas ocasiones. El argumento es simple: la licencia acredita aptitud conductiva, no solvencia económica. Que debas una multa no significa que no sepas manejar.

El mapa de la Provincia: Dónde podés pelearla

Si bien la normativa provincial de tránsito (Ley 13.927) aún genera zonas grises, la justicia ha marcado la cancha en distritos clave. No se trata de que el municipio “te perdone” por buena voluntad, sino de que ya existen antecedentes legales que te avalan para renovar igual, especialmente si las multas no tienen sentencia firme.

Estos son los distritos y zonas donde el reclamo administrativo tiene mayor tasa de éxito o donde ya se aplican criterios más flexibles tras fallos judiciales recientes:

Lanús y Avellaneda: Fueron punta de lanza. Tras fallos del Juzgado de Garantías N°4, se sentó el precedente de que exigir el libre deuda es inconstitucional. Si vivís en la zona sur del conurbano, tenés un marco legal fuerte para exigir la continuidad del trámite.

Fueron punta de lanza. Tras fallos del Juzgado de Garantías N°4, se sentó el precedente de que exigir el libre deuda es inconstitucional. Si vivís en la zona sur del conurbano, tenés un marco legal fuerte para exigir la continuidad del trámite. General Pueyrredón (Mar del Plata): Ideal para quienes están en la costa. La justicia marplatense ha otorgado amparos a conductores, obligando al municipio a expedir la licencia pese a la existencia de deudas por infracciones, especialmente cuando el conductor demuestra que necesita el vehículo para trabajar.

Ideal para quienes están en la costa. La justicia marplatense ha otorgado amparos a conductores, obligando al municipio a expedir la licencia pese a la existencia de deudas por infracciones, especialmente cuando el conductor demuestra que necesita el vehículo para trabajar. Bahía Blanca: Otro distrito donde la justicia ha fallado a favor del contribuyente, permitiendo la renovación mientras se discute la legitimidad de la multa por cuerda separada.

Dato clave: La Defensoría del Pueblo de la Provincia recomienda iniciar el trámite igual. Si el municipio se niega, se puede presentar una nota formal citando estos antecedentes.

La letra chica: Sentencia Firme vs. Infracción en Proceso

Acá está el secreto para entender si te pueden frenar o no. No todas las multas son iguales ante el sistema de licencias.

Estado de la Infracción ¿Te bloquea la renovación? Qué hacer En proceso / A discutir NO debería Podés exigir renovar. La multa no está “firme”, por lo tanto no sos técnicamente un deudor moroso, sino un presunto infractor. Sentencia Firme SÍ (generalmente) Si ya fuiste notificado, tuviste oportunidad de defensa y un juez dictó sentencia (y no pagaste), el bloqueo es más difícil de levantar sin un amparo judicial. Multas de otra jurisdicción DEPENDE A veces saltan multas viejas de otras provincias en el CENAT. Si no tienen sentencia firme, no pueden impedirte el trámite provincial.

Costos actualizados a Enero 2026: ¿Cuánto hay que desembolsar?

Si lográs sortear el obstáculo de las multas, el trámite “limpio” también tuvo sus ajustes por inflación. Para que vayas con la billetera preparada (o la app de pago lista), estos son los valores estimados promedio que se manejan en los municipios del GBA y el interior a partir del aumento de las Unidades Fijas (UF) y tasas administrativas:

Certificado Nacional (CENAT): Ronda los $6.800 . Es el primer paso obligatorio y se paga antes de ir.

Ronda los . Es el primer paso obligatorio y se paga antes de ir. Tasa Provincial (CEPAT): Aproximadamente $1.200 – $1.500 (varía según actualizaciones del Ministerio de Transporte PBA).

Aproximadamente (varía según actualizaciones del Ministerio de Transporte PBA). Tasa Municipal: Esta es la variable más grande. En municipios del Conurbano, el sellado local por renovación (5 años) ya supera en muchos casos los $8.000 a $10.000.

Paso a paso: Cómo actuar si te niegan el registro

Si llegás a la oficina de tránsito y el empleado te dice “tenés una multa de 2024, no podés seguir”, no te vayas enojado. Seguí estos pasos:

Pedí el informe detallado: Necesitás saber si esa multa tiene sentencia firme. Si solo dice “infracción impaga” pero nunca fuiste juzgado, tenés derecho a seguir. No firmes conformidad de deuda: Si firmás un plan de pagos, estás reconociendo la infracción y perdés la chance de discutirla después. Presentá un descargo: Llevá impresa una nota (hay modelos en la web de asociaciones de defensa al consumidor) solicitando que se prosiga con el trámite de renovación basado en la inconstitucionalidad de la retención de documento por deuda dineraria. Consulta en “Infracciones BA”: Antes de ir, chequeá tu estado en la web oficial de Infracciones BA. A veces, las multas que aparecen en el sistema nacional (CENAT) no están actualizadas en el provincial, y podés zafar presentando el libre deuda provincial.

Este verano 2026, la clave es la información. Que una fotomulta dudosa no te deje a pie.